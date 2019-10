La Regata Clipper se apronta para ser un gran evento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de una gran expectativa, la Clipper Race se apronta para llegar a Punta del Este después de haber comenzado el 1° de septiembre en el Reino Unido.

Con la destacada presencia del barco uruguayo “Punta del Este”, la competencia recorrerá cerca de 41 mil millas náuticas visitando países como Portugal, Uruguay, Sudáfrica, Australia, China, Filipinas, Estados Unidos, Panamá, Bermudas para finalmente retornar al Reino Unido y cerrar la competición internacional.

La lista de veleros que compiten en la Clipper Race está integrada por los equipos Imagine your Korea, Seattle, Bermuda, WTCLogistics, Punta del Este, Halong Bay, Dare to Lead, City of Zhuhai, Sanya2, Qingdao y Unicef.

Ayer en las instalaciones del Yacht Club Punta del Este y ante la presencia de las autoridades, se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se dieron detalles de lo que será el arriba de la regata a Punta del Este.

Las embarcaciones llegarán entre el 12 y el 15 de octubre y el 23 saldrán rumbo a Ciudad del Cabo.