Recuerdos del gran Niki Lauda

Se fue el gran Niki Lauda … Hace mucho tiempo que quiero escribir sobre él, y a pesar de que todas las revistas del mundo ya lo han hecho, mi deseo es transmitir algunas anécdotas que quedaron en mi memoria. No fuimos amigos, pero sí conocidos, y tuve el placer de estar con este gran piloto en numerosos grandes premios y también disfrutar de algunas comidas juntos. Habría tanto para redactar, que necesitaría un libro entero.

Hay dos recuerdos que vienen a mi mente.

Cuando Ron Dennis me ofreció probar el McLaren MP4 de Fórmula Uno en Brands Hatch, ¡ese mismo día lo probaba Niki! Al terminar su test, se me acerca y me dice: “No me bajes los tiempos, y no me rompas el auto!”. Por supuesto que lo primero era en broma, pero lo segundo no. Otra vez estábamos cenando en un pequeño restaurante de Dijon, durante el Gran Premio de Francia, en una mesa con Bernie Ecclestone y Gordon Murray. Al culminar la cena, en el momento de salir hacia la puerta, me pone un brazo sobre los hombros y muy despacio me dice: “Vos y yo, volvimos de un lugar del cual nadie vuelve”.

Un comentario escueto, típico de Niki Lauda, pero en donde “una frase lo decía todo”.