La recarga de autos eléctricos

Esta es una de las preguntas más frecuentes que se han escuchado en los últimos tiempos.

¿Cuán rápido se recarga la batería de un auto eléctrico?

Para salir de dudas y para poder responder correctamente cuando la gente me formula esa interrogante, he tratado de informarme lo más a fondo posible con la finalidad de no dar respuestas equivocadas.

Finalmente, he sacado información de una publicación británica, donde dice lo siguiente: “hay que dividir la capacidad utilizable de la batería, por la potencia del cargador. Utilizar el enchufe domiciliario es desesperante. Es de tres KW o menos, así que se necesitan 13 horas para poder llegar a recargar la batería de un Nissan Leaf y unas 30 horas para un Jaguar I-Pace. Los cargadores en las autopistas son de 50 KW, dándole al Nissan Leaf una carga de 80% en 40 minutos. Desde el año próximo van a haber lugares de carga con 150 KW y 350 KW con el Porsche Turbocharging, que permitirán cargar un coche de la marca en 30 minutos”.

En nuestro país ya hay una ruta eléctrica que va desde Colonia hasta la frontera con Brasil y es la primera ruta eléctrica de toda Sudamérica, un logro espectacular realizado por UTE, que además cuenta con la flota de autos eléctricos más grande de Sudamérica. Se están haciendo las cosas muy bien en este aspecto en Uruguay y es tiempo, para mí, de empezar a pensar en un auto eléctrico urbano. Después les cuento.