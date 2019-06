El "Rayo" Bolt parece estar preparándose para volver a las pistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Prepárense. Quizás el rey de la velocidad, Usain "Gold" Bolt vuelva a las pistas. Los mensajes del velocista jamaiquino en sus redes sociales, en las que hace abdominales, corre por calles empinadas y se ejercita arriba de una bicicleta quizás sean el principio del gran anuncio. Imposible no especular con un hipotético regreso de Bolt para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque en los últimos dos años se ha dedicado a sumarse a todas las fiestas posibles, sin importar el lugar en el que se desarrollen (Kingston, Londres o París), el "Rayo" Bolt puede llegar a dar un vuelco grande a su determinación de olvidarse del atletismo.

Después del Mundial de Londres 2007 quiso jubilarse para disfrutar de la vida, pero no le fue nada bien en su sueño de ser futbolista profesional y ahora comenzó a correr.

Y si Bolt comienza a correr eso es una gran noticia. Que puede llegar a ser la noticia del año, si el hombre de las proezas en velocidad decide que es momento de volver a las grandes competiciones deportivas.

En Jamaica ya hace meses que empezaron a especular con la posibilidad de que el hombre más veloz de la historia regrese a las pruebas de los 100 y 200 metros.

Algunos creen que podría ser una preparación especial que lo lleve a ser parte de la delegación olímpica en Tokio pero para competir en la posta de 4x100, porque a esa cita deportiva llegará con 33 años.

En su rueda de prensa de despedida dijo que el retiro iba a ser definitivo, porque no quería ser "uno de esos deportistas" que no saben marcharse. Esa visión no fue compartida por su gran rival Justin Gatlin, quien por entonces advirtió: "Disfrutará de un año sabático y luego dirá: 'Sabes qué, la pista me gusta demasiado, no puedo retirarme tan joven'.

Ahora hay que esperar los próximos meses para terminar de comprender qué es lo que ha motivado el nuevo entrenamiento atlético de Usain Bolt.