“Pude correr las seis maratones de ‘Bix Six’”

-¿Hace cuánto estás entrenando en el grupo El Cantero?

-Estoy hace cuatro años en el grupo. Antes corría por mi cuenta.

-Pero, ¿has corrido alguna maratón?

-Tengo varias maratones encima. Para la primera me preparé solo pero evidentemente no alcanzaba, faltaba una rutina de entrenamiento. Empecé a buscar profesores y me dijeron que con Mauricio (Ramírez) nunca nadie empeoró sino siempre mejoró.

-¿Cuáles son las maratones que corriste?

-Tengo las seis maratones de “Big Six” (Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York), que somos siete uruguayos que las tenemos, yo soy el quinto varón. Solamente una no la entrené con Mauricio, las otras cinco las entrené con él.

-¿Cuánto tiempo te llevó participar en las seis?

-El año pasado hice la última. Hice las seis en cuatro años a promedio de dos por año. El año pasado corrí Boston y Berlín. Ahí terminé. La primera la hice en 2013.

-¿Esa era tu meta cuando empezaste en esto?

-El único objetivo que tenía cuando empecé a correr era tener las seis grandes.

-Y ahora que completaste las seis maratones, ¿cuáles son los desafíos que te proponés?

-Voy a correr Buenos Aires pero como preparativo del cruce de Los Andes, que lo voy a hacer por segunda vez.

-¿De qué trata el cruce de Los Andes?

-En este caso salimos del lado chileno, pero se sale también de Argentina. La primera vez lo hice del lado argentino, salimos desde Bariloche, llegamos hasta la frontera. Son 100 kilómetros ida y vuelta. Ahora vamos a hacerlo desde Pucón en el lado chileno hasta el lado de Argentina.