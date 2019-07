¿Por qué la presencia de este nadador chino enojó al resto de los competidores?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Todo lo que yo he visto desde el primer día me hace decir" que Sun Yang "no se dopó", asegura el australiano Denis Cotterell, entrenador del astro chino desde hace más de diez años, en una entrevista durante los Mundiales de natación, este viernes en Gwangju (Corea del Sur).

"No se dopó", afirma Cotterell, quien trabaja desde 2008 con Sun, triple campeón olímpico (400 m y 1.500 m en 2012, y 200 m en 2016) y once veces campeón del mundo. "Todo me lo hace decir, todo el trabajo que hago con él, la precaución meticulosa que él toma hacia todo lo que ingiere, todo lo que yo he visto desde el primer día", explica.

"Año tras año, él fue controlado, al ganar cada año desde hace diez años, (son) centenares de controles", indica. "Uno no puede tener los resultados que él ha tenido estos años sin trabajar. La longevidad es lo que hace la diferencia entre los campeones y los grandes campeones".

La presencia de Sun en los Mundiales-2019 irrita a muchos nadadores, ya que el astro chino está en el centro de un rocambolesco control antidopaje que se remonta al pasado mes de setiembre, en el que habría roto con un martillo una muestra de sangre, aunque no fue sancionado por la FINA por defecto de forma.

Por otro lado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió la decisión de la FINA y el nadador chino será escuchado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en septiembre.

Ya suspendido tres meses por dopaje en 2014, se expone a una suspensión de por vida por reincidencia.

"Fuera de lugar"

"Si tuviera algo que esconder, ¿por qué se habría presentado (ante los controladores)?", se pregunta el técnico australiano. "Él no estaba en su casa cuando llegaron. Él habría podido quedarse en su auto y no presentarse hasta que fuese considerado como 'no presente'".

El domingo, durante la ceremonia protocolaria de los 400 m, y después el martes en la de los 200 m, dos pruebas ganadas por Sun (22 años), el australiano Mack Horton, y después el británico Duncan Scott (22 años) manifestaron su rechazo al nadador chino, rodeado de sospechas de dopaje.

El primero se negó a subir al podio y el segundo declinó darle la mano. Ninguno de los dos quiso posar para la foto para el recuerdo en el podio.

Cotterell lamentó las formas. "Apoyo completamente lo que los atletas piden en términos de transparencia y de procedimientos antidopaje claros, reglamentados. ¿Quién no lo desearía? Pero la forma en que lo hacen, arremetiendo contra un individuo, que debe soportar eso durante mucho tiempo... Hay otros medios", lamenta.

"Recibí mucho apoyo por parte de entrenadores aquí, sobre el hecho de que no es el lugar para hacer esas protestas", asegura.