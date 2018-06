Un pico para terminar la primera rueda

Quedan cinco minutos para dar por finalizada la primera rueda del campeonato de futsal de AUF. Y es que Old Christians y Peñarol aún deben los cinco minutos que faltaban para terminar el partido, cuando iban 4-4 en Colonia.



Peñarol viajará el próximo miércoles 6 de junio y buscará ganar o empatar, para pasar o igualar a Nacional en el tope de la tabla de posiciones. Hace algunas fechas, algunas discusiones y ánimos caldeados obligaron a suspender el partido en el Gimnasio de Juventud de Colonia.



El resto de las posiciones se mantuvieron con los resultados de la novena fecha, última de la primera rueda. Peñarol le ganó sin mayores problemas a Banco República y Nacional sacó un resultado muy valioso en su visita a Malvín.



Boston River confirmó su buen andar y se trajo tres puntos de Rocha para seguir prendido, mientras que Urupan de comienzo dubitativo pero de gran sprint final, se subió a la cuarta posición después de vencer en Pando 10-3 a Old Christians.



El próximo fin de semana no habrá actividad: la selección mayor dirigida por Diego D'Alessandro jugará un amistoso ante Río Branco. Será en el Polideportivo de Las Piedras, el próximo viernes desde las 20 horas.

Resultados de la fecha (9na):

Urupan 10 - Old Christians 3

Rocha 4 - Boston River 10

Club del Elbio Fernández 6 - Parque Cubano 3

​Banco República 3 - Peñarol 8

Malvín 1 - Nacional 2

Próxima fecha (1era -segunda rueda-):

Boston River - Banco República

​Old Christians - Malvín

​Peñarol - Parque Cubano

​Rocha FC - Urupan

Nacional - Club del Elbio Fernández