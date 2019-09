Philippe Menasché, médico de Schumacher: "Con mi equipo no estamos experimentando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras haberse rumoreado que existían experimentos con el expiloto alemán, Philippe Menasché, médico a cargo del cuidado de Schumacher, en una entrevista al diario italiano "La Repubblica" declaró: “Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún ‘experimento’, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina”.

Michael Schumacher, tras su ingreso, el pasado lunes 9 de septiembre, al Hospital Europeo Georges Pompidou, en el que existe una extrema seguridad, se encuentra hospitalizado donde se le está realizando un tratamiento secreto.

"Hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero la situación ya se ha normalizado Ha habido muchos progresos en los últimos 20 años, pero lo cierto es que todavía sabemos muy poco de las células madre", agregó Menasché.

“Es cierto que fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero el ciclo de pruebas clínicas terminó hace dos años. Ha habido un gran progreso en los últimos veinte años, pero la verdad es que todavía sabemos poco”, afirmó tras el rumor de ese tipo de tratamientos.

El estado actual de Michael Schumacher, es una incógnita. La extrema seguridad del hospital donde se encuentra y el pacto de confidencialidad que existe entre médicos y familiares, hacen que sea muy difícil conocer realmente información oficial.