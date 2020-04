Perdió a su padre y a su abuela y le pide a la gente que "deje de ser infantil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El boxeador británico Anthony Yarde, que perdió a su padre ya a su abuela por culpa de la pandemia de coronavirus, espera que "la gente deje de ser infantil" y se quede en su casa. "Solo quiero que la gente entienda. No lo hagas. Solo quédate en casa o mantente separado", dijo el deportista al diario Daily Mail.

Tras admitir que él también es "un poco culpable" de lo que se vive en Gran Bretaña porque al principio "no se asimila completamente cuán real es o puede ser" el problema del COVID-19, subrayó que tal vez su experiencia "pueda ayudar a otros".

"En este momento la gente todavía no escucha. Veo gente en parques, reuniéndose, jugando al fútbol. Mi mensaje para ellos es no está bien que quieran estar con amigos porque están aburridos. Luego se van a casa y no saben que podrían haberle llevado a sus padres", remarcó.

"Podría afectar a sus padres o un pariente y de repente tienes una tragedia en la familia. La gente necesita tomar mejores decisiones. Es en serio. He visto lo que esto hace, y qué tan rápido pueden cambiar las vidas, las personas ya deberían estar aprendiendo. Dejar de ser infantil. Usar mejor su tiempo. Leer un libro o hacer un ejercicio de entrenamiento en YouTube. Ir a pasar el rato con amigos, me parece muy egoísta", añadió.

"Con mi papá pasó poco tiempo entre que se enfermó y falleció. Primero se enfermó y se empeoró muy rápidamente, en cuestión de días. Lo indujeron a un coma porque no podía respirar y falleció en coma. Mi abuela no empeoró tan rápido", culminó.