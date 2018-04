Peñarol y Boston River lideran la tabla

El partido de la etapa sin dudas fue Peñarol - Malvín. Dos de los equipos que animaron el campeonato pasado y siempre son protagonistas en el futsal, se enfrentaron el pasado sábado por la noche en el gimnasio de Utu-Its en General Flores.



Y arrancó mejor el playero. A Peñarol le costaba vulnerar una defensa de Malvín que esperaba muy atrás y los dirigidos por Nicolás Mato tenían las mejores ocasiones de contragolpe en los primeros minutos.



En los pies de Damián Baptista, Mauro Ruíz y algunas veces Diego Pastoriza buscaban habilitar al hombre más rápido y de mas peligro en la ofensiva de Malvín, Gastón Laduche.



El número 14 del equipo blanco era constantemente buscado incluso en los precisos saques largos del arquero Emiliano Hidalgo. Laduche tuvo tres situaciones claras en los primeros cinco minutos de partido. Se perdió la primera, la segunda se la negó el travesaño y en la tercera una buena respuesta del arquero aurinegro Mathías Fernández negaron la apertura de Malvín.



La diferencia estuvo en las áreas. Laduche salió lesionado en el mano a mano que le tapó Fernández y Malvín perdió velocidad en el contragolpe.

Peñarol empezó a crecer en los pies de su capitán Nicolás Ordoqui y en él encontró la llave del partido.



El primer gol del partido fue del propio número 10. Hidalgo le negó el gol en una sexta falta, pero no pudo evitar la segunda. Y el segundo gol de Peñarol fue también de Ordoqui con un potente zurdazo que le dio tranquilidad a Peñarol.



La diferencia en el marcador hizo que Peñarol jugara más tranquilo y aunque el trámite era parejo, el aurinegro halló en Juan Custodio alguien que cuidara la pelota y manejara el ritmo.



Otro que tuvo un gran partido fue Martín Aldave, el ex OldChristians puso el 3-0 parcial y Malvín descontó con el juvenil ex Dolores Santiago Suárez para el 3-1 final.



El playero sacó a Diego Pastoriza como golero-jugador y arriesgó pero no alcanzó. Fue un partido intenso en varios momentos y seguro no defraudó ni a los entrenadores ni a la buena cantidad de público en el gimnasio.



En la próxima fecha Peñarol visitará a Urupan y Malvín jugará el 'clásico' con Banco República. El otro líder del campeonato es el equipo de Gustavo Sánchez; Boston River se reforzó muy bien y enfrentará a Nacional. El tricolor no querrá resignar más oportunidades y de ganar le podrá facilitar a Peñarol llegar a la punta en soledad

Resultados de la segunda fecha:

Old Christians 4 - Rocha FC 1

Boston River 2 - Urupan 0

Nacional 6 - Parque Cubano 0

Peñarol 3 - Malvín 1

Club del Elbio Fernández 3 - Banco República 8

Próxima fecha (3era):

Boston River - Nacional

Old Christians - Club del Elbio Fernández

​Rocha FC - Parque Cubano

Urupan - Peñarol

Banco República - Malvín