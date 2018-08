Peacers, los colaboradores honorarios

Con pelucas, colores flúo y un cartel arriba de su cabeza con un tiempo determinado, es difícil no distinguir a los peacers entre la multitud en varias de las carreras de calle. Se han hecho un lugar entre el colorido de las carreras, pero no porque las organizaciones de las mismas decidan contratarlos.



“Mucha gente que tenga como objetivo un tiempo, acompaña a ese pacer por toda la carrera. Además, el peacer va animando, les va dando energía y aconsejando a los corredores”, explica Mathías Antúnez, uno de ellos en la última Half Maratón.

Los peacers se inscriben en la carrera como un corredor más, siempre intentando conseguir la invitación de la organización por tratarse de un servicio gratuito para ella y para sus participantes. Los más adelantados hacen la carrera en 1h 40’, quedando el resto cada 10 minutos más atrás (lo ideal).



“Siempre vamos de a dos peacers juntos y a veces también un sanitario. Si a un peacer le pasa algo, sigue el otro”, agrega Mathías, quien dice que la motivación “es la parte más linda” de su tarea. “Llevamos ticholos, agua, gel...”.

Dos peacers de la Half Maratón. A la izquierda, Mathías Antúnez. Foto: Francisco Flores

“Elegí ser peacer hace cuatro o cinco meses. Antes los veía en las carreras y hablando con ellos me fui metiendo. Veía cómo ayudaban a los demás, cómo los alentaban... está bueno”, sentencia.



Ellos son parte del grupo de corredores Los Halcones, que hace poco agregaron el servicio de peacer sanitario. “Hemos estado entrenando en resucitación, en RCP (reanimación cardiopulmunar) y en uso del DEA (desfibriladores externos automáticos) para en caso que un corredor tenga un inconveniente poder extender la cadena de sobrevida hasta que llegue la emergencia”, explica Diego Catelli, quien tuvo que desempeñar la tarea en la Half.

“Me tocó auxiliar a un corredor que la pasó mal, se sintió descompensado con un problema de hipoglicemia (azúcar baja). Tuve que ponerme en contacto con la emergencia para que la ambulancia llegue al lugar”.



Los peacers iniciaron en 2010, teniendo a fin de 2018 la motivación de alcanzar 100 carreras con el servicio. “Es un trabajo honorario, no cobramos nada y buscamos no generar ningún costo a la organización, pero que nos cubra la inscripción porque vamos a brindar un servicio para la cerrera”, explica Diego.



El primer peacer sanitario en la Half iba a 1:40. “A mí me tocó ir a 2:10 y había otro a 2:30” aunque “lo ideal es que a cada tiempo con un peacer vaya un sanitario”, afirmó.



Diego Catelli

"Lo nuestro es un trabajo honorario, no cobramos nada y buscamos no generar ningún costo a la organización. Pero que nos cubra la inscripción porque vamos a brindar un servicio para la cerrera", agregó.



"Llevo una mochila que el domingo por ejemplo tenía caramelos, ticholos, geles energéticos pero no llevo medicamentos ni nada que no se pueda". Pero todo lo pone el grupo. "La organización, salvo alguna que pueda entregar alguna camiseta diferenciada, lo único que hace la organización es dar el cupo gratis y nosotros ponemos todo. También tenemos carteles luminosos para la noche, también carteles grandes con el tiempo y antes teníamos unas pelucas verdes que llamaban la atención, pero en estos días no porque la pasás mal", finalizó.