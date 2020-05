Padrastro de Lance Armstrong admite que "lo trataba como un animal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terry Armstrong, padrastro de Lance Armstrong, confesó que trató "como un animal" en el ámbito familiar a quien luego fuera uno de los ciclistas más míticos de la historia.

En el documental que se emitió en el canal ESPN sobre la figura de Lance, el exciclista definió al que fuera su padre como una persona "terrible", ya que le golpeaba "por dejar un cajón abierto". Y su padrastro Terry Armstrong es consciente de que trató con firmeza a Lance y no se muestra verdaderamente arrepentido: "Lance no sería el campeón que es sin mí, porque fui yo quien lo llevó a eso. Lo traté como un animal, que eso es lo único que lamento. Lo convertí en una persona que quiere ganar a toda costa".

Ahora, con el paso del tiempo, el padrastro del mítico ciclista cree que "no abracé suficiente a mi hijo, no le dije que lo amaba. Pero siempre estuve allí, entrenándolo y empujándolo. Simplemente no mostré el amor que debería tener".