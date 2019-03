Pablo Migliore cambia de guantes: peleará como boxeador profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Migliore, ex arquero de Peñarol, se entrena para su primera pelea como boxeador profesional. A los 37 años, alejado del fútbol, el 9 de marzo comenzará su carrera en una pelea que se realizará en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco.

Combatirá contra Diego Merlo, quien tiene un récord de 15 victorias (14 nocáuts) y siete derrotas.



El ex arquero, que obtuvo su licencia para pelear a través de la WPC (World Pugilism Commission), dijo al programa “No todo pasa” de TyC Sports: “Me lo tomo muy en serio. Hace seis meses que estoy entrenando”.

“Estoy alejado de las canchas por decisión propia. Necesitaba algo que dependiera exclusivamente de mí y creo que en el fondo, muy en secreto, siempre quise pelear. Estoy contento y ansioso porque falta poquito para que comience esta aventura. Tengo un equipo que me apoya, con un entrenador, un promotor y nutricionistas, y además están mi familia y mis amigos. Toda esa gente invierte tiempo en mí y yo a eso le doy mucho valor. Hoy me siento más seguro y acompañado que cuando era jugador de fútbol”, comentó Migliore al diario Clarín.

Migliore se ilusiona que la Federación Argentina de Boxeo le entregue algún día el aval para poder pelear por un título. “Hoy es el momento y lo tengo que aprovechar. Es mi oportunidad. Mi viejo me decía de chico: ‘El tren para algunos pasa una vez, para otros dos y para otros nunca’. Bueno, a mí me pasó ahora y me subí. Tenía opciones para seguir jugando, pero a mí no me cambia la vida hacer un mango más. Lo que sí me cambia la vida es haber encontrado algo que me apasiona tanto como el fútbol y poder hacerlo profesionalmente”, sostuvo.



Empezó en el penal



El 31 de marzo de 2013, acusado de encubrir a un barrabrava de Boca que fue acusado y luego absuelto en la causa por un homicidio, Migliore pasó 45 días preso en el penal de Ezeiza. Fue en el penal donde empezó a entrenar boxeo a diario. “Necesitaba una rutina”, confesó.

Buscando su licencia



La Federación Argentina de Boxeo le negó la licencia para luchar profesionalmente. “Le falta experiencia amateur”, dijeron desde la FAB. “No quiero tener la licencia FAB sólo por tenerla. Lo que quiero es poder pelear contra los boxeadores de la FAB”, dijo el ex arquero a Clarín.