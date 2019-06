Old Christians se quedó con el invicto del líder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional 4 – Old Christians 5

Fue el partido de la fecha por lo que proponen los dos equipos. Nacional venía de ganar el clásico y Old Christians en alza con un equipo joven y rápido que va encontrando su mecanismo.



El trébol apostó este año por jugadores de la casa y le dieron resultado al entrenador Juan Martín Lausarot. Le pudieron seguir el ritmo al tricolor que tiene un juego muy rápido y sostuvieron la ventaja hasta el final, cuando a falta de treinta segundos el arquero Juan Pablo Montans le detuvo un penal largo a Matías Daguerre.



Nacional sigue líder con cinco puntos de ventaja sobre Peñarol, a falta de tres fechas por jugar y descansa en la última jornada.

Banco República 1 – Peñarol 6



Comenzó ganando Banco República gracias a Guillermo Marchese y luego Peñarol pasó como un tren. Tres goles de Guillermo Goerki y el aurinegro se fue 3-1 adelante al entretiempo. Dos de Ignacio Buggiano y uno de Facundo Sosa redondearon la goleada el sábado por la noche en Plaza de Deportes Nº12 donde Banco fue local y el mirasol se recuperó de la derrota en el clásico.

Rio Branco 8 – Boston River 3



El equipo de Cerro Largo es cosa seria. No había empezado de la mejor manera, perdiendo de local ante Malvín y Nacional, pero ya se acomodó al campeonato. Los comandados por Fabián Hernández se cargaron al actual vice campeón de locales en el Municipal de Rio Branco.

Rocha 4 – Urupan 10



Solo perdió ante los grandes y dando pelea. Urupan se sigue acomodando, con la misma base solida que le trajo buenos resultados la temporada pasada los de Miguel Aguirre Zabala viajaron a Rocha y siguen sumando; se llevaron los tres puntos para Pando.

Rampla Juniors 9 – Malvín 9



Un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Malvín había comenzado con todo el torneo e incluso llegó a compartir la punta con Nacional. Pero venía de caer ante Urupan, Peñarol y Old Christians y quería recuperarse ante Rampla que venía colista en la tabla. Fue empate en el Campus de Maldonado en el partido que cerró la fecha y no dejo conforme a ninguno de los dos.

Libre: Elbio Fernández

Próxima fecha:



Boston River – Elbio Fernández

Urupan – Rio Branco

Peñarol – Rocha

Old Christians – Banco República

Rampla Juniors – Nacional

Libre: Malvín