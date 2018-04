Old Christians ganó en Lagomar y es el único escolta de Peñarol

Al comienzo de la cuarta fecha del futsal de AUF, eran tres los equipos detrás de Peñarol en la segunda posición de la tabla: Boston River, Malvín y Old Christians.



El único que se mantuvo como escolta al final de la etapa fue Old Christians. El equipo del trébol negro viajó desde Colonia a Lagomar y se quedó con el partido que cerró la fecha ante Parque Cubano.



Fue victoria de los colonienses por 9 a 5 en un partido donde la cancha y su gente ayudaron a Parque Cubano, pero no pudo ante el último vicecampeón uruguayo que tuvo el trámite bajo control.



Otro de los que venía en el pelotón de los segundos era Malvín, pero en su casa de la Avenida Legrand, fue sorprendido por Elbio Fernández. El playero lo fue a buscar incluso con golero-jugador cuando el partido estaba 3-3 pero Elbio aprovechó la ocasión para llevarse los tres puntos y marcar el cuarto gol.



Boston River era el tercer escolta, pero el mismo Peñarol se encargó de bajarlo en la tarde del sábado en el gimnasio de UTU-ITS.

Las diferencias sustanciales en los planteles fue definiendo el duelo entre Boston River y Peñarol. Pese al 7-1 a favor de los auriengros, fue un encuentro de trámite parejo y Peñarol comenzó a sacar más ventaja cuando su rival no tuvo tanto recambio.



Los dirigidos por Gonzalo Fresia fueron más solventes, tienen jugadores que sacan ventaja en el mano a mano y Mathías Fernández es una garantía en el arco cuando lo llaman a actuar.



De cualquier manera, los de Gustavo Sánchez son un equipo muy difícil de enfrentar. Muchas caras nuevas para este 2018 y seguramente irán en ascenso a lo largo de la temporada.



Peñarol sigue como único líder y a partir del próximo fin de semana se sumará un nuevo candidato a robarle la punta. Nacional llegó de disputar la Libertadores y deberá ponerse a tiro después de haber postergado algunos encuentros.

Resultados de la fecha:

Parque Cubano 5 - Old Christians 9

Peñarol 7 - Boston River 1

Malvín 3 - Club del Elbio Fernández 4

Rocha FC 6 - Banco República 12

​Nacional - Urupan * (postergado)

Próxima fecha (5ta):



Club del Elbio Fernández - Boston River

Nacional - Old Christians

Peñarol - Rocha FC

Malvín - Urupan

Parque Cubano - Banco República