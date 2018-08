Old Christians eliminó a Peñarol y está entre los cuatro mejores

Un abonado

La gran nota de la llave de cuartos de final la dio Old Christians. Los dirigidos por Juan Martín Lauzarot tuvieron que rearmarse después de caer ante Nacional en la final del campeonato pasado pero fueron encontrando el camino durante el clasificatorio.



No arrancó siendo el mismo equipo, pero fue recuperando solados y mantiene una base. Old Christians es un abonado en las fases finales del futsal y se cobró como víctima a Peñarol.



Pudo ser para cualquiera de los dos. Los partidos que jugaron a lo largo del año fueron siempre parejos y que no se hayan sacado más de un gol de ventaja en los encuentros de cuartos de final lo confirma.



Peñarol tenía que ganar en la vuelta en Las Piedras si quería forzar el alargue como local pero Old pegó primero, se puso 2-0 y el aurinegro tuvo que correrlo de atrás.



Los de Gonzalo Fresia apostaron hasta con arquero jugador, pero los de Colonia también se quedaron con el partido de vuelta y hasta pudieron ampliar diferencias sobre el final.



Partido de ida: Old Christians 3 – Peñarol 2

Partido de vuelta: Peñarol 3 – Old Christians 4

¿Sorpresa?

No tanto. Aunque es la primera temporada en el futsal de AUF para los de Pando, confirmaron que eran más que un buen momento después de un mal arranque de torneo y se cargaron a un duro rival como Banco República.



Como era de esperar, los de Miguel Aguirre Zabala se hicieron fuertes en el Santiago Cigliuti de Pando y para despejar cualquier duda también se quedaron con el duelo en el gimnasio de ITS en Montevideo.



No la tendrán nada fácil, van contra el defensor del título en semifinales.



Partido de ida: Urupan 8 – Banco República 5

Partido de vuelta: República 3 – Urupan 6

Sin sobresaltos

El que tuvo el trámite más fácil sin dudas fue Nacional. Fue el único que goleó para pasar a semis y se afianza como el rival más fuerte de cara a la definición.



El tricolor dejó atrás los fantasmas del primer partido del año donde le fue muy difícil hacer su juego en el gimnasio de Atenas, donde Elbio es local, y para el partido de ida ya tenía la llave casi sentenciada.



El partido de vuelta no comenzó como lo esperaban. Los dirigidos por Carlos Pérez fueron por la hazaña en el Polideportivo del Parque Central, pero no llegaron mucho más allá del primer tiempo.



Elbio comenzó en ventaja y liderado por Ignacio Curti amenazó con forzar el alargue pero Nacional lo dio vuelta antes de terminar la primera parte y eso golpeó las aspiraciones del rival.



El tricolor quiere meterse en la final y puede repetir el mismo rival que en 2017. Por el primer partido de semifinales, viajará a Pando.



Partido de ida: Elbio Fernández 1 – Nacional 8

Partido de vuelta: Nacional 9 – Elbio Fernández 2

La tuvo difícil

Boston River sigue confirmando un gran año. Gustavo Sánchez armó un plantel con carácter y sus jugadores le responden en la cancha.



Luego de una victoria de visitante en la ida, parecía que podían llevarse por delante a Malvín pero el playero es un equipo acostumbrado a jugar los mata-mata y el partido de vuelta fue diferente.



En el gimnasio de ITS, dio la sensación de que Malvín se sintió mucho más cómodo que en su cancha de la Avenida Legrand. Los dirigidos por Nicolás Mato son un equipo muy rápido, con recambio y con más espacios complicaron a Boston River que pagó caro su boleto a semifinales.



Habiendo terminado segundo en el clasificatorio, Boston viaja al Juventud de Colonia para enfrentar a Old Christians que llega con viento en la camiseta después de eliminar a Peñarol.



Partido de ida: Malvín 2 – Boston River 4

Partido de vuelta: Boston River 4 – Malvín 4

Así quedaron los cruces para las semifinales

Definen de local los equipos que terminaron en mejor ubicación en el clasificatorio. Por haber terminado primero, Nacional corre con ventaja en caso de una eventual final.

Urupan - Nacional



Old Christians - Boston River