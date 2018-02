'Normita', la Mujer de Hierro: “Correr te hace fuerte; a mí me hizo fuerte”

-¿Hace cuánto que corre?

-En las carreras empecé en el 2003, pero corría muy separado porque trabajaba en Punta del Este y las carreras eran acá (Montevideo) los fines de semana, entonces corría por mi cuenta. Me iba desde Gorlero hasta La Barra en bicicleta y volvía. Si encontraba algún grupo que hacía gimnasia, hacía. Y corría. Nunca entrené, pero corría porque te sentís libre, te da fuerza. A veces te pasan cosas y correr te hace fuerte; a mí me hizo fuerte.

-¿Hace cuánto en el grupo?

-Empecé en este grupo hace dos años cuando estaban en Trouville, hice un año. Después una amiga me convenció para una carrera, me llevó para otro y estuve un año. Y este año otra amiga que me dijo que volvieron acá (la Pista de Patinaje del Parque Rodó) y la verdad que este grupo es divino. La gente me trata bien, me dicen ‘Normita’. No tengo vergüenza de decir que tengo casi 70 años, para mí es un orgullo. Porque son los trofeos que tengo; los tengo por el esfuerzo.

-¿Cómo ha cambiado su bienestar al correr?

-Lo siento en la salud. Salgo a las seis y media de la mañana con mi hija y después vengo acá. A veces entreno dos veces por día. Ella estaba un poco lesionada y la acompañé porque podía hacer solamente 2 k, pero después yo me hice 10 cuestas para hacer algo más. Si no salimos por 18 de Julio, vamos hasta el Obelisco y volvemos. Correr me hace sentir bien, porque no tomo remedios, no tomo nada y tengo casi 70 años. También fui a correr a ‘Floripa’ en octubre.

-¿Fue solo para la carrera?

-Sí, fui por la carrera. Algunos se iban a pasear, pero yo iba por la carrera. Era Floripa 21k, media maratón. Salí tercera y me dieron un trofeo precioso. En Melo, que corrimos el año pasado, este año decidieron elegir a la Mujer de Hierro para la carrera que se llama el Hombre de Hierro, que son 60 y 30 kilómetros en Melo (también hay 10k y 5k) y es durísima. Hice el año pasado y el otro. El último año, después que pasó la carrera, publicó que iban a elegir a la Mujer de Hierro. Un día mi hija publicó y dijo ‘estás entre las 20 seleccionadas’; después dice ‘estás entre las 10’. Después quedé entre las cinco. El 31 de diciembre publicaron que iban a decir quién era la Mujer de Hierro. Un día llego a casa y me encuentro el celular con 7.000 notificaciones. Había salido Mujer de Hierro del 2018. Lo que lloré ni te imaginás. Es por esfuerzo, la carrera de Melo es todo bajadas y subidas. Me dijeron ‘Cerro Largo te espera de pie cuando vuelvas’. Eso me hizo erizar.

-¿Cómo se prepara?

-El año pasado me preparé con mi hija, este también me prepararé con ella y seguiré entrenando acá. Ahora iba a hacer la Maratón de Montevideo, pero no llego, entonces no la voy a hacer. Pienso hacer la de Punta del Este, que es en septiembre y no hace tanto calor. El domingo hice un fondo de 16 km pero hacía mucho calor. Hemos hecho fondos de 23 km con mi hija, aunque ella se va... pero yo la sigo. Ella aprendió conmigo, pero ya tiene que volar porque tenemos 30 años de diferencia. Sin embargo, ahora en la última cuadra que hacemos yo hago un pique y la espero, me dice: ‘¡sos mala!”, pero como ella está lesionada le digo que es la única manera que le puedo ganar.

-¿Se cuida con la alimentación?

-Sí, mucho. Sobre todo ahora estoy con nutricionista, estoy haciendo una alimentación sin harinas de bizcochos, tortas; comiendo clara de huevo, lentejas crudas cuando se brotan. Después hago ensaladas, me mandó a comer carne. Me cocino huevos, que podés comer dos por semana pero me separo la clara y puedo comer todo lo que quiera. Antes de correr como una banana y tomo un batido con carbohidratos y proteínas, que el nutricionista me dijo que lo puedo tomar una vez al día. Siempre todo con moderación. Y de bebidas azucaradas cero, siempre agua.

-Al estar tanto tiempo corriendo, ¿sirve de espejo al resto?

-Algunos me dicen: ‘cuando sea grande quiero ser como vos’, los que tienen 40 o 50 años.

-¿Hasta cuándo va a correr?

-Hasta que Dios me dé fuerza y salud. Le digo a mi hija: ‘Si me muero en una carrera no te preocupes porque voy a morir feliz’. Corriendo soy feliz”.

Sus carreras: desde 2003.

“Corrí 30 km en Melo el año pasado y el otro; hice 21k el año pasado en Punta del Este y en Montevideo también. Hice dos campeonatos y salí primera el año pasado y el anterior de la agrupación (Agrupación de Atletas del Uruguay). También fui a correr a ‘Floripa’ en octubre. En septiembre participaré de la maratón de Punta del Este”, dijo.