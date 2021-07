Nicole Frank: "Es más que un sueño cumplido lo que viví hoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con tan solo 17 años, Nicole Frank está viviendo un sueño tras realizar su primera participación en los Juegos Olímpicos. Tokio fue su primera experiencia y en la mañana de este lunes compitió en los 200 metros combinados de natación.

No logró avanzar a semifinales, pero quedó a un paso de batir su propio récord que además es récord nacional, aunque eso es "a lo que menos le presto atención".

"Es una de mis segundas mejores marcas y esas centésimas son pequeños detalles y cambios de ritmo que se pueden mejorar", expresó en la transmisión oficial que se transmite para Uruguay a través de TNU y VTV.



Respecto a cómo vivió la competencia aseguró: "La verdad que me sorprendió no haber estado tan nerviosa. Estaba tranquila y estaba intentado disfrutar y lo hice. No me importa mucho el tiempo, estoy feliz de haber hecho lo mejor. Es más que un sueño cumplido lo que viví hoy.".

"Lo sentí como si fuera un segundo. Lo disfruté un montón y esa fue la razón por la que pasó rápido. Las dos competidoras eran más rápidas que yo y eso me permitió competir", agregó.



Más allá de la competencia, Frank vivió todo lo que significan los Juegos Olímpicos y sobre eso confesó: "Estos primeros días habían sido todo un sueño. Estar en la Villa Olímpica y en el desfile, pequeñas cosas que son grandiosas y que me hacen emocionar un montón. El día de la inauguración estaba con un montón de emociones".