Nicolás Cuestas logró marca y clasificación en Róterdam corriendo con lesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Cuestas cumplió con sus objetivos en la Maratón de Róterdam el pasado domingo al conseguir la marca mínima para la clasificación a los Juegos Panamericanos y el Mundial de Atletismo, pero compitió con una lesión en el isquiotibial por lo cual "la pasé muy mal de principio a fin".

El maratonista, hermano mellizo del también atleta de largas distancias Martín Cuestas, hizo un tiempo de 2.15.23 para quedar en el 16º puesto de la general y el segundo entre los sudamericano. Significó su mejor marca personal.

Pero el atleta, que venía entrenando en Europa y hace una semana disputó el Mundial de Cross Country como preparación para esta carrera, afirmó que no se sintió cómo en toda la carrera por la lesión con la que arrancó y arrastró durante los más de 42 kilómetros.

"Conseguí lo que vine a buscar, no de la manera que más quería, pero qué sentido tendría si no sufría de principio a fin. Hoy no fue mi día y no tiene que ver con lo conseguido, ya que si bien mejoré mi mejor marca e hice las mínimas para el mundial de Doha 2019 y los Juegos Panamericanos que me deja muy conforme, debo confesar que la pasé muy mal de principio a fin", comentó Nicolás.

Y explicó: "He largado con una contractura en mi isquiotibial izquierdo y nunca pude encontrar comodidad en la carrera con el ritmo. De hecho luche hasta llegar al km 30 con un buen parcial para tener un margen por si algo pasaba".

"Digo 'la pasé mal' porque realmente fue así, además de la incomodidad que sentía en varias partes he sentido quedarme sin fuerzas, pero igualmente decidí seguir. Los parciales me daban tiempo de clasificación eso hacía que siguiera corriendo. Estaba muy fuerte, eso hizo que corriendo con malas sensaciones aun consiguiera lo que buscaba, y también no darme por vencido", agregó.

Finalmente agradeció a "quienes confiaron en mi y me ayudaron a llegar" como la Confederación Atlética del Uruguay, las marcas que lo acompañan, "familia, amigos, mi esposa y mi hijo".