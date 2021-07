Naomi Osaka: de figura para encender el pebetero a caer en tercera ronda del tenis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tenista japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, sucumbió a la presión de unos Juegos Olímpicos en casa, y quedó eliminada en tercera ronda (octavos de final) de Tokio 2020, tras perder este martes ante la checa Marketa Vondrousova (42), que se impuso por un claro 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 10 minutos de partido.

Osaka, que ya había sido protagonista en estos Juegos de Tokio 2020 al ser la encargada de encender el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura del pasado viernes, aspiraba a dar a Japón su primer oro en tenis.

No obstante, Osaka no afrontaba el desafío en las mejores condiciones, ya que en Tokio regresaba a las pistas después de más de dos meses de ausencia, desde que se retiró tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando problemas de salud mental.



Osaka reconoció tras el partido que "demasiada presión" sobre ella en estos Juegos al ser una de las principales deportistas del país anfitrión. "Quizá porque era mi primera participación en unos Juegos Olímpicos, pero ha sido demasiado para mí".

"Evidentemente estoy decepcionada, como después de cada derrota, pero esta duele más (...) Tengo la impresión de que mi actitud (en pista) no fue demasiado buena porque no he sabido hacer frente a esa presión", admitió.



No obstante, Osaka aseguró que está "satisfecha de cómo jugué en estos Juegos, teniendo en cuenta que no competía desde hacía tiempo". La estrella japonesa no se mostró demasiado preocupada por el futuro: "A lo largo de mi carrera ya hice largos parones y siempre logré volver bien".

Vondrousva: "Ganar a Osaka es uno de los grandes triunfos de mi carrera"



"Por supuesto, esta es una de las grandes victorias de mi carrera", afirmó la ganadora de un esperado partido celebrado en las pistas del Ariake Tenis de Tokio, en declaraciones recogidas por la organización de los Juegos Olímpicos.

"Naomi es una gran jugadora, tiene tantos Grand Slams que yo sabía que iba a ser un partido difícil. Estoy muy contenta con mi juego. Jugué de forma asombrosa en el primer set y después el segundo set fue bastante difícil. Estoy feliz de haber terminado", comentó la tenista checa.