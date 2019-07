Nacional, único líder, irá a jugar la Copa Libertadores

En la actividad local, Nacional sigue siendo el único líder. Pese al traspié de la fecha pasada ante Old Christians, el tricolor recuperó la senda del triunfo y se va disputar la Copa Libertadores entonado. Además ganaron Boston River, Old Christians, Rio Branco y Peñarol.



Chocaron dos equipos con un ritmo irregular en el campeonato aunque los de Gonzalo Fresia venían mejor ubicados en la tabla. Y fue el sastre que se llevó el partido. Aunque sin sobrarle demsiado, Boston se impuso al equipo dirigido por Carlos Pérez y se ubica en la quinta colocación de la tabla.

El trébol cumplió. Venía de sacarle el invicto a Nacional en el Polideportivo y no podía fallar de local en Colonia. Fue ante Banco República y las virtudes del equipo coloniense chocaron con un muy mal segundo tiempo de los de Pocitos y terminó con los tres puntos para Old Christians que sigue entre los de arriba.

Otro que sigue arriba es Rio Branco. Aunque no arrancó de la mejor manera, luego de las derrotas ante Nacional y Malvín consiguió un ritmo arrollador. Los de Cerro Largo visitaron Pando y se llevaron los tres puntos.

El único escolta es Peñarol. El aurinegro tiene 19 puntos y esta detrás de Nacional que tiene 24 y un partido más. Lo siguen Rio Branco y Old Christians con 18.



Los de Gustavo Sánchez recibieron a Rocha en el gimnasio de UTU-ITS y se despacharon con un sólido 8-0, importante para el aurinegro no haber recibido goles en contra y consolidar su labor defensiva. El campeonato es largo y Peñarol quiere dar pelea.

El tricolor volvió a ser demoledor. Nacional venía de caer de local ante Old Christians y se recuperó con un goleada en Maldonado. En el partido que cerró al fecha el domingo, los de Aníbal Roba golearon al Picapiedra y prepararon de buena manera el viaje a Buenos Aires para disputar la Copa Libertadores.

El conjunto tricolor será el único representante uruguayo en el torneo continental por segundo año consecutivo. El la pasada edición, los de Aníbal Roba llegaron hasta cuartos de final.

La Copa Libertadores se disputará desde el 14 al 21 de julio en Argentina, será en el gimnasio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Nacional comparte el Grupo C con Bocca de Ecuador, Cortinthians de Brasil y Bucaneros de Venezuela.

FIXTURE

El camino tricolor en la copa

14/07 - 16:00hs

Nacional Vs. Bocca (Ecuador)



15/07 - 14:00hs

Corinthians (Brasil) Vs. Nacional



16/07 - 16:00hs

Bucaneros (Venezuela) Vs. Nacional