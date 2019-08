Nacional y Peñarol no aprovecharon y festejaron en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El que más festejó en la fecha del futsal fue el que no jugó. Ante los empates de Nacional y Peñarol, Old Christians sumó de a tres ante Elbio Fernández que ya no participa en el campeonato y le descontó a los dos grandes.

Peñarol 2 - Boston River 2

Peñarol y Boston River empataron 2-2 en UTU-ITS.

En el gimnasio de UTU ITS, jugaron Peñarol y Boston River. Volvieron a empatar como en la primera rueda y el partido se pareció mucho. El aurinegro fue protagonista, hizo figura al arquero de Boston y el Sastre pegó en los momentos justos.



Sobre el final del primer tiempo Facundo Marichal abrió la cuenta y Sebastián Castro al comienzo del segundo aumentó para el rojiverde.



Peñarol no le encontraba la vuelta y Gustavo Sánchez puso a Nicolás Ordoqui de golero-jugador; el 10 se fue expulsado y parecía cuesta arriba.

A falta de tres para el final, Matías Menza vio la roja en el Sastre y el aurinegro no perdonó. Con Federico Fedele de golero-jugador, descontó mediante Maxi Navarro y un gol en contra a falta de 34 segundos le dio el empate 2-2.

Nacional 2 - Banco República 2

Nacional y Banco República empataron 2-2 en el Polideportivo del Parque Central.

Un poco más tarde comenzó Nacional y Banco República en el Polideportivo del Parque Central. En el resultado fue un tiempo para cada uno, pero el local fue el que hizo el mérito para sumar de a tres.



Gabriel Palleiro abrió el marcador sobre la mitad del primer tiempo y Matías Daguerre aumentó justo antes del descanso. Parecía un partido sencillo para el Bolso pero los de Pocitos cambiaron la cara en la segunda mitad.



Xavier Medina se fue expulsado por una entrada sobre Ignacio Oper y Banco sacó rédito hombre de más. Diego Echeverry descontó y dos minutos más tarde Gabriel Debat empató el partido.



Nacional se fue arriba pero entre el palo y el arquero Juan Pablo Silveira le negaron la victoria y fue final 2-2.

Con el empate de los dos, festejaron en Colonia. Old Christians sumó de a tres sin jugar ante Elbio Fernández, que ya no es parte del campeonato, y quedó a uno del líder Nacional y pasó por uno a Peñarol que quedó tercero.

Resultados de la fecha:

Rio Branco 12 - Rampla Juniors 4

​Peñarol 2 - Boston River 2

Nacional 2 - Banco República 2

Malvín - Rocha (Domingo 20:00 en Cader, Rocha)

Old Christians - Elbio Fernández (No se disputa, victoria para Old Christians)



​Libre: Urupan