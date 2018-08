Nacional goleó a Peñarol y se quedó con el clásico de futsal

En la mañana del domingo se disputaron los clásicos en categoría mayores, sub 20, sub 18 y sub 16. El saldo final fue de una victoria para Peñarol y tres para Nacional que se quedó con el plato fuerte de primera división.



Primer tiempo:

La primera acción se dio en menos de un minuto de comenzado el encuentro. Agustín Sosa se escapó y exigió al arquero Mathías Fernández que pese a los seis goles, tuvo atajadas espectaculares y fue de los rendimientos más altos.



En los primeros minutos fue un poco más Peñarol y aunque Nacional se defendía con fiereza y sacaba buenos contragolpes, el primero en pegar fue el aurinegro.



Su capitán Nicolás Ordoqui había ingresado minutos antes y abrió la cuenta de la forma en que más goles se hacen en este deporte. Pase al segundo palo y el número 10 llegó a empujarla para que entrara como pidiendo permiso.



Nacional estaba fuerte y contestó enseguida. La alegría duró poco y solo segundos después Leandro Ataídes marcó la igualdad.



En una primera parte muy luchada, los equipos se cargaron de faltas y nuevamente Ordoqui tuvo la chance de poner a su equipo en ventaja.



El capitán de Peñarol se hizo cargo de una sexta falta pero el que se lució enviando la pelota al córner fue el arquero Emiliano Sotelo. Quedaba poco para el final y se fueron empatados al descanso.

Segundo tiempo:



Arrancó con toda la intensidad propia de este deporte. No pasaron tres minutos hasta que Joaquín Varietti se anotó en el marcador. Mano a mano con Fernández esta vez no falló y Nacional daba vuelta el partido.



Peñarol no perdió la calma y apoyado en su mejor arma, el salteño Juan Ignacio Custodio, siguió buscando el arco rival.



El entrenador aurinegro mandó a la cancha a Martín Aldave y una expulsión cambiaría el partido. El número 20 ya había ingresado y tenido buen juego, pero esta vez la primera que tocó se le fue larga y le terminó pegando un 'patadón' a Sosa.



Peñarol quedó con uno de menos hasta que Gabriel Palleiro convirtió el tercero. Aprovechando la superioridad numérica (hasta dos minutos o convertir un gol) el líbero tricolor sacudió desde afuera para sacar dos de ventaja y darle el golpe de gracia al rival.



El aurinegro ya no fue el mismo y los dirigidos por Aníbal Roba lo aprovecharon. Por más que Peñarol nunca dejó de intenarlo, las contras tricolores pudieron más.



Premio al esfuerzo, Agustín Sosa marcó el cuarto y luego hubo tiempo para que Ataídes y Varietti marcaran dos más. Peñarol pudo descontar con otra sexta falta, pero Sotelo le volvió a ganar el duelo a Ordoqui.



Nacional estuvo firme en la marca y la velocidad en la contra y en el ida y vuelta complicaron a un Peñarol golpeado tras la expulsión. Con estos tres puntos el tricolor queda en lo más alto del clasificatorio a los playoff a falta de dos fechas.

La figura: Agustín Sosa (Nacional)

Aunque Varietti y Ataides convirtieron dos goles cada uno y Sotelo intervino con solvencia cada vez que fue llamado a actuar, Agustín Sosa fue el destacado.



En un deporte tan dinámico, el recorrido del número 9 de los tricolores lo convirtió en la figura del partido.

Ovación conversó con el autor del cuarto gol de Nacional que declaró que la clave para la victoria estuvo en el trabajo defensivo. "Desde el inicio propusimos una defensa intensa, dando las ayudas necesarias y al momento de recuperar la pelota poder correr de buena manera la cancha".

"Solo cometimos un error y eso nos costó el gol. Vinimos a buscar un resultado, con nuestras convicciones, y por suerte se nos dio". Agustín Sosa Jugador de Nacional

"Fue una de las claves realizar buenas transiciones, correr bien la cancha, ocupar los tres carriles y definir rápido. Así fue como llegaron la mayoría de las ocasiones y algunos de los goles", dijo Sosa.



En Sub 20 el clásico también fue tricolor:

Después de un primer tiempo que terminó igualado a uno, Peñarol sacó ventaja y llegó a ponerse arriba 3-1 en el complemento.



El entrenador de Nacional, Anibal Roba, pidió un minuto de tiempo para acomodar las piezas y el equipo volvió siendo otro. Nacional no perdió la calma, siguió proponiendo y pudo empatarlo.



Cuando parecía que se repartían los puntos, una mala salida de Peñarol hizo que la pelota le quedara en los pies a Facundo Pérez que con un fuerte remate hizo imposible la estirada del arquero de aurinegro y le dio los tres puntos a los tricolores.



Sub 20: Peñarol 3 - Nacional 4

Sub 18: Peñarol 1 - Nacional 8

Sub 16: Peñarol 4 - Nacional 3