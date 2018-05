Nacional ganó y va tras Peñarol

En lo que fue el partido más atractivo de la fecha, Nacional recibió a Old Christians de Colonia el sábado por la noche en el Polideportivo del Parque Central.



Ambos equipos definieron el campeonato uruguayo 2017 que ganó el tricolor y reeditaron el duelo de aquellas finales de ida y vuelta.



Old Christians no es el mismo de aquel torneo, perdió piezas claves como Damián Baptista que se fue a jugar a Malvín o Federico Fedele que está jugando en el Bernalda de Italia, pero con un gran trabajo en categorías juveniles siempre tiene con qué reforzar su plantel de primera división.



Nacional mantuvo su plantel campeón del año pasado aunque quizás haya llegado un poco diezmado por el cansancio de haber recuperado entre semana el partido ante Boston River (victoria 4-2), debido a la participación en la Copa Libertadores.



El duelo del sábado por la noche comenzó favorable a Old Christians, el líbero Maximiliano Navarro llevaba los hilos de un equipo que arrancaba con seguridad desde el arco defendido por Ignacio Perdomo y culminaba los ataque en los pies de Sebastián Noy.



Justamente Noy, abrió el marcador y con un equipo coloniense jugando mejor que su rival, encendió las alarmas en Nacional.



Aníbal Roba mandó a la cancha a Matías Daguerre y cambió el partido. Old Christians no lo pudo controlar y Nacional lo dio vuelta antes de terminar el primer tiempo con un gol suyo y otro de Leandro Ataides.



Para la segunda parte el trámite siguió siendo parejo y Old Christians estaba en partido, hasta que otra vez apareció Daguerre para darle fin a una buena jugada colectiva y estampar el 3-1.



Los de Colonia se fueron arriba, intentaron con Germán Bombi como golero-jugador pero el único gol que llegó fue el cuarto de Nacional, otra vez Matías Daguerre.



Nacional ganó pero no la tiene fácil. Aún ganando el partido que tiene pendiente ante Urupan, quedaría a dos puntos de Peñarol que derrotó fácilmente a Rocha 13-3 y es el único líder.

Previa al clásico:

En la próxima fecha los dos tienen partidos difíciles, Peñarol tendrá que ir a Colonia a jugar frente a Old Christians y Nacional jugará ante un siempre difícil Banco República. Para la fecha siguiente (7ma), ambos se verán las caras en el clásico y quizás todo se comience a definir allí.

Resultados de la fecha:

Club del Elbio Fernández 1 – Boston River 2

Nacional 4 – Old Christians 1

Peñarol 13 – Rocha FC 3

Malvín 4 – Urupan 5

Parque Cubano 2 – Banco República 6

Próxima fecha (6ta):

Old Christians – Peñarol

Boston River – Parque Cubano

Banco República – Nacional

Rocha FC – Malvín

Urupan – Club del Elbio Fernández