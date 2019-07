Nacional ganó y está en cuartos de final de la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional y Bucaneros de La Guaira llegaban a la última fecha con una victoria en el Grupo C de la Copa Libertadores de futsal. Los tricolores venían de caer 3-1 ante Corinthians y al igual que los venezolanos, de sumar tres puntos ante Bocca de Ecuador.



Con el empate entre los dos, a Bucaneros le alcanzaba para clasificar como segundo del grupo y, con una diferencia de gol de cero, Nacional seguramente hubiera alcanzado también la segunda fase como uno de los mejores terceros.



Pero no especularon. No solo ninguno de los dos fue por el empate, sino que además jugaron un partido muy intenso y desgastante que tuvo a los venezolanos con el control casi total de la pelota y la figura exponencial del arquero de Nacional: Emiliano Sotelo.



"Café" como es apodado, sostuvo al equipo uruguayo con atajadas impresionantes y sin lugar a dudas fue la figura del partido. En dos minutos del encuentro, Sotelo ya había tapado dos goles.



En Bucaneros el mejor fue el número 16, Carlos Viamonte, el zurdo complicó permanentemente a la defensa tricolor aún sin estar en retroceso. Pero al igual que sus compañeros, no pudo vencer al arquero tricolor en los 40 minutos.



Cuando restaba aún la mitad del primer tiempo el gol de Bucaneros parecía estar al caer y en un momento clave, el entrenador Anibal Roba pidió un minuto de tiempo para ordenar al equipo. Nacional estaba corriendo innecesariamente y sufriendo la velocidad del equipo vinotinto.



Nacional se encontró con sus mejores minutos de futsal, con el ingreso de Matías Daguerre tuvo dos buenas chances de abrir el marcador pero la primera parte terminó como empezó, con una tremenda tapada de Sotelo. Cuando parecía vencido y el pase iba al segundo palo, "Café" se estiró para sacarla sobre la línea cuando la empujaba un jugador de Bucaneros.



El segundo tiempo siguió de la misma manera, ya no había dudas de que en ningún momento se especuló con el empate y mucho menos después de que varios jugadores se sintieron en algunas jugadas.



Roba le dio minutos a Yhordi Segui, que había entrado en el primer tiempo, al capitán Diego Arjona y a Facundo Abad. Con piernas frescas el tricolor pudo salir del asedio al menos por unos minutos.



A falta de tres minutos para terminar el partido, llegaría el único gol. Entre Agustín Sosa y Joaquín Varietti se repartieron el mérito; Sosa tuvo la fuerza y velocidad necesarias para tirar una diagonal con pelota controlada dejando a un rival por el camino y asistir a Varietti en el momento justo. El goleador no falló.



Nacional estaba arriba en el marcador y los tres minutos restantes fueron eternos. Aunque perdía Bucaneros no optó nunca por jugar con arquero-jugador y quizás no era necesario, porque tuvo las chances pero el arquero se agigantó otra vez. A falta de cuatro segundos, por si aún quedaban dudas, Emiliano Sotelo volvió a tapar lo que esta vez era el empate.



Nacional fue muy efectivo, lo aguantó táctica y mentalmente y pegó en el momento justo. Se metió en cuartos de final de la Libertadores y espera rival.

Se lo pierden: Una vez finalizado el partido hubo algunos empujones entre los jugadores y se fueron expulsados Richard Modernell en Nacional y Carlos Viamonte en Bucaneros. No estarán en cuartos de final.

"Por suerte estoy con la pólvora seca" Joaquín Varietti Tras la clasificación de Nacional a cuartos de final

Varietti es por ahora el goleador de la Copa Libertadores con siete tantos en tres partidos y calificó el triunfo ante Bucaneros como "importantísimo". "Vinimos a buscar ganar, fue un partido muy duro. Ellos son muy rápidos y los bancamos atrás con mucha defensa y un golero notable".



"Encontramos ese gol faltando nada.Vengo convirtiendo en los tres partidos, por suerte estoy con la pólvora seca"; "Nos dio para ganar, meternos en cuartos y esperar por el que venga", concluyó el goleador.

🔝 ¡Joaquín Varietti, el goleador de la @LibertadoresFS, el hombre que le dio a @Nacional el pase a cuartos de final. pic.twitter.com/bnJQ74o1tq — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) 16 de julio de 2019

VIDEO El gol de Varietti que clasificó a Nacional a cuartos

Socios en la mayoría de las jugadas ofensivas de Nacional, el gol de Joaquín tiene una gran jugada previa de Agustín Sosa.

A la espera del rival:

Los dirigidos por Aníbal Roba jugarán el jueves y, luego de tres partidos en tres días, descansarán este miércoles.



Nacional se metió en cuartos como segundo del Grupo C e irá contra el segundo del Grupo B que aún resta por definirse. Al tricolor puede tocarle contra el anfitrión San Lorenzo de Argentina, Alianza Platanera de Colombia o Panta Walon de Perú.