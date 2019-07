Nacional cayó ante Corinthians en su segunda presentación en la Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional sabía que este partido no era el más importante de la fase de grupos ni Corinthians un rival directo, pero en caso de perder los de Aníbal Roba debían hacerlo por poca diferencia para incrementar las chances de meterse en cuartos de final.



Tras la victoria de la primera fecha ante Bocca de Ecuador de este lunes, tanto Agustín Sosa como Joaquín Varietti declararon que los duelos claves eran ante los ecuatorianos y el de este martes ante Bucaneros de Venezuela.



Aún así, el tricolor no estuvo lejos de arrebatarle al menos un punto al equipo brasilero. Fue 3-1 para Corinthians con doblete de Matheus Rodríguez y uno de Douglas. Varietti había descontado para Nacional.

El partido:



La resistencia del equipo uruguayo duró tres minutos, cuando una mala salida de Gabriel Palleiro fue bien aprovechada por los brasileros que se pusieron tempranamente en ventaja.



Dos minutos más tarde, Douglas amagó a tirar la diagonal para su perfil zurdo pero enganchó para afuera y luego de dejar atrás a su marcador amplió las diferencias definiendo rápido ante la salida de Emiliano Sotelo.



No era el mejor juego para el nivel que tiene Corinthians y Nacional lo aprovechó. Premio a intentarlo y con la frescura que aportó el ingreso del juvenil Yhordi Segui, el tricolor marcó el descuento a falta de seis segundos para el final de la primera parte gracias al goleador Joaquín Varietti.

​

Los últimos cinco minutos del primer tiempo mostraron lo mejor de Nacional que aunque no pudo superar del todo la marca de su rival, al menos tuvo el control de la pelota.



Para el segundo tiempo: Corinthians volvió a poner el pie en el acelerador. Matheus ya era la figura del Timao y "Café" Sotelo ya había salvado el tercero varias veces, hasta que a la salida de un córner el brasileño marcó su doblete ante una defensa tricolor que vio como la anticipaban.



Corinthians volvió a sacar ventaja de dos, con este resultado aseguraba su lugar en cuartos y Nacional sabía que este no era el partido para jugarse la clasificación. De cualquier manera buscó el descuento, corrió mucho y aunque le costó superar la línea del Timao, exigió al arquero Tiago que en más de una ocasión evitó el descuento.

video El resumen del partido:

🇧🇷📽 Os gols e os melhores momentos da vitória do @Corinthians por 3-1 sobre o @Nacional. Triunfo e classificação!



🧐 Los goles y lo mejor de la victoria de #Corinthians ante #Nacional por 3-1. Un triunfo que valió la clasificación. pic.twitter.com/MHuZevEcVH — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) 15 de julio de 2019

El mejor del partido:

⚫️⚪️💪 Autor de dois gols do @Corinthians na vitória sobre o @Nacional, Matheus destacou a classificação antecipada para as quartas de final da #LibertadoresDeFutsal. pic.twitter.com/6CzrtbAOS3 — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) 15 de julio de 2019

Matheus Rodríguez fue la figura del partido y autor de dos goles para el Timao. Al finalizar el encuentro se detuvo para atender a los medios de prensa y reconoció lo ajustado que fue el partido."Ya no hay las diferencias que había antes. Los juegos son muy apretados y hay que prepararse más para salir campeón", reconoció.



"Logramos el objetivo. Ahora vamos a jugar mejor y aprovecharemos el próximo partido para mejorar el rendimiento para la segunda fase".



Próximo partido:

Nacional se juega su pasaje a cuartos de final ante Bucaneros de Venezuela y ambos suman tres puntos gracias a sus victorias ante Bocca. Si hay ganador, clasificará. El empate podría favorecer a ambos e incluso el perdedor puede meterse como uno de los mejores terceros.



El equipo uruguayo enfrentará a su par venezolano este martes desde las 16:00, hora uruguaya.

La diferencia juega a favor de Nacional:

En el Grupo A no se dieron grandes diferencias en la primera fecha; Panta Walon superó por un gol a Universidad de Chile y empataron San Lorenzo y Alianza Platanera.



Pero en el Grupo B, Proyecto Latín de Bolivia ya recibió dos goleadas y Villa La Ñata, aunque goleó a los bolivianos, cayó 6-1 con Cerro Porteño y recibe en la última fecha a Carlos Barbosa de Brasil. Nacional suma tres puntos y una diferencia de gol de cero, en dos partidos.