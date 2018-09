Nacional y Boston River a la final

Nacional quiere el bi-campeonato

En un partido electrizante y que por su desarrollo bien pudo haber sido una final, el tricolor volvió a ganarle a Urupan (5-4) y se metió por tercer año consecutivo en la final del futsal.



Después de un 12-3 a favor en la ida en Pando, todo hacía esperar que Nacional la tuviera más fácil ante Urupan pero pese a las ausencias que tuvo, el equipo de Miguel Aguirre Zabala hizo un gran partido y estuvo cerca de la hazaña.



A los de Pando les alcanzaba solo con ganar, en el futsal los 'mata-mata' se definen por puntos y no por diferencia de goles y Urupan estuvo cerca de forzar el alargue.



Con un gol de Sebastián Castiglioni pegó primero el verde, pero Nacional logró darlo vuelta gracias a Gabriel Palleiro y Leandro Ataídes. Y esa fue la tónica del partido, cada vez que Urupan sacaba ventaja Nacional reaccionaba y lo golpeaba.



Leonardo Triunfo decretó el empate transitorio, pero a solo 30 segundos para terminar la primera parte Agustín Sosa le devolvió la ventaja al tricolor para irse en calma al descanso.



En el segundo tiempo las expulsiones fueron protagonistas, cada vez que un equipo quedó con un hombre de menos el otro pudo sacar provecho. El primero fue Leandro Ataídes en Nacional.



El reciente galardonado con el Premio Charrúa vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos hasta que llegó el empate. Carlos Bruschini, que fue el mejor de Urupan, marcó el 3-3.



La ilusión de toda la gente que fue al Polideportivo del Parque Central a alentar a los de Canelones creció pero vio como en unos minutos la chance se desvaneció.



Luego de la expulsión de Brian Almada fue Urupan que se quedó con uno menos y Palleiro volvió a poner en ventaja a Nacional. Minutos fatales para la visita que luego de una mala entrega de su arquero en mitad de cancha dejó los espacios necesarios para que nuevamente el número 2 de Nacional estirase las ventajas.



Urupan siguió intentando, llegó al descuento por intermedio de Gerardo Bonilla pero el impulso no alcanzó al menos para un meritorio empate. Una gran campaña de Urupan que en su primera temporada en AUF alcanzó las semifinales y se fue ovacionado por su gente.



Nacional, en su tercera final consecutiva, enfrentará a Boston River para intentar conseguir el bi-campeonato y una nueva clasificación a la Copa Libertadores.

dato El tricolor corre con ventaja Por haber terminado primero en la clasificación a los Playoff, Nacional cuenta con ventaja deportiva.



Si Boston River se queda con las finales del Playoff, deberá jugar dos finales más ante Nacional en las que el tricolor podrá coronarse ganando el primer partido.

Boston River jugará la primera final de su historia

El equipo de Gustavo Sánchez también llega invicto en los Playoff y dejó atrás a Old Christians que venía de disputar las últimas dos finales ante Nacional.

Con dos victorias ante Old Christians, Boston River se metió en la final. Después de un 6-3 favorable en Colonia, Boston manejó bien los embates de Old y con mucha intensidad también se quedó con el partido de vuelta (3-1) ante el equipo de Juan Martín Lausarot.



Los cuatro semifinalistas bien pudieron disputar la final. En un gimnasio de UTU-ITS a lleno total el pasado sábado, el trébol negro y Boston protagonizaron un partidazo.



Ninguno se cuidó demasiado, los dos pensaron constantemente en el arco de enfrente y quizás de esa forma llegó el primer gol de la noche. Juan Torres dejó corta una pelota en la salida de Old y le permitió a Víctor Rodríguez definir con tranquilidad ante Juan Pablo Montans para el 1-0 de Boston.



En los pies de Federico Fedele y Maxi Navarro los de Colonia lo fueron a buscar pero chocaron con las manos del arquero Christian Gaitán que estuvo solvente todo el partido y con el 1-0 se fueron al descanso.



Para la segunda mitad fue otra vez Víctor Rodríguez el que desniveló. Gran pase del zurdo número 10 para Felipe Volz que definió de derecha al segundo palo para el 2-0.



Enseguida descontó Old Christians, así es el futsal cambiante a todo momento. El arquero Juan Pablo Montans comenzó a jugar con el pie en mitad de cancha de Boston y generó un tiro de esquina. De esa pelota quieta llegó el descuento y fue el juvenil Ezequiel Leizagoyen que con un gran remate venció a Gaitán.



Con Montans, el arquero con mejor juego con los pies, pasando mitad de cancha, Old Christian hacía agrandar cada vez más al de Boston. Pero fue el arquero de Colonia el que se terminó luciendo; Rodríguez pudo anotar el tercero pero el 1 de Old le atajó el penal largo.



Los de Lausaron lo siguieron buscando y arriesgando con golero-jugador, necesitaban ganar. De tanto arriesgar, la pelota le quedó a Matías Menza y con arco libre marcó el tercero.



Boston se adaptó a la circunstancias que pidió el partido, Old hizo todo lo que pudo y se despide del campeonato haciendo una gran campaña luego de sufrir muchas bajas a principio de año.



Con el 3-1 en Montevideo los de Gustavo Sánchez cerraron la serie con dos victorias y se metieron en la primera final de su historia.