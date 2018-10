Nacional es bicampeón uruguayo

Después de no poder consagrarse en las finales del playoff, donde jugó un gran partido en la vuelta, Nacional aprovechó cada error de Boston River y terminó venciéndolo con claridad para quedarse con el título de campeón uruguayo.



El mano a mano con Boston había empezado adverso en la final de ida y aunque ganó en la vuelta, Nacional no pudo en los penales. En el Polideportivo de Las Piedras como cancha neutral, los de Aníbal Roba se parecieron a ese equipo que había ganado en el tiempo regular 5-0 la semana pasada y volvieron a golear al equipo de Gustavo Sánchez.

Primer tiempo:



Pese a la goleada, la diferencia no fue tanta dentro de la cancha. Boston River también llegó, el arquero tricolor Emiliano Sotelo fue una de las figuras pero Nacional supo aprovechar cada error de Boston que tuvo dos momentos fatídicos que definieron el partido.



El primero de ellos fue apenas arrancó el encuentro. Al minuto de juego, gol de Leandro Ataídes. El galardonado con el premio charrúa dentro del futsal puso en ventaja a los de Roba y un minuto y medio más tarde Joaquín Varietti estiró la ventaja.



Boston erró en las transiciones de salida, rifó la pelota y Nacional no lo perdonó. En menos de tres minutos un balde de agua fría para el rojiverde que caía por dos goles.



El equipo tricolor estaba cómodo con la ventaja y retrocedió un poco, Boston lo fue a buscar con más carácter que ideas pero chocó con la figura de Sotelo en el arco. Mathías Menza y sobre todo Víctor Rodríguez, que volvía, no pudieron encontrar su mejor juego y el equipo lo sintió.



A falta de cinco minutos para concluir los 20 del primer tiempo Agustín Sosa, uno de los jugadores más explosivos que tiene el tricolor, puso el tercero y un ex Boston River, Xavier Medina, marcó el cuarto a falta de segundos para el entretiempo.



Nacional se quedó en el terreno de juego y Sánchez llevó a sus dirigidos al vestuario para tratar de cambiar la cara para la segunda mitad.

Segundo tiempo:



Y parece que el entrenador pudo motivar a sus jugadores. Para el arranque de la segunda mitad la actitud de Boston River fue otra y se pareció mucho más al equipo que hizo el camino a estas finales.



Pero por más intensidad que le imprimieron al juego Nacional estaba sólido atrás, defendía con inteligencia y cuando los jugadores de Boston podían definir ante Sotelo lo hacían incómodos.



Sobre la mitad de la segunda parte, el entrenador de Boston decidió arriesgar y Mario Viñoly comenzó a jugar como golero-jugador y alternar con Gaitán.



Sin Victor que permanecía en el banco, fue Jorge Rodríguez que conducía al equipo y con Viñoly en uno de los vértices los 10 jugadores estaban en una mitad de cancha.

Correr riesgos rindió sus frutos para Boston y minutos después de jugar con golero-jugador llegó el descuento en los pies de Mathías Menza. Parecía que no estaba todo perdido, pero los del barrio Bolívar volvieron a tener minutos fatales.



En un deporte que es tan intenso, perder la concentración puede equivaler a hipotecar el partido en cuestión de minutos; y eso le pasó a Boston River.



En un retroceso cuando salía la contra de Nacional, Viñoly no llegó a cambiar por Gaitán en el arco y el número 12 quedó atajando. Aunque antes ya había sucedido y respondió con una gran atajada, esta vez el desorden terminó con un penal para Nacional.



Se hizo cargo Gabriel Palleiro, el líbero tricolor es casi infalible en la pelota quieta y ya con Christian Gaitán en el arco y en menos de tres minutos desde el descuento de Boston, el partido se ponía 5-1 para Nacional.

Otro golpe más y en menos de un minuto los de Aníbal Roba iban a sentenciar del todo la historia. Boston siguió con golero jugador y pagó muy caro los errores.



Diez segundos después del quinto gol una pelota suelta en los pies de Ataídes se convirtió en el sexto y el séptimo llegaría treinta segundos más tarde y fue de Emiliano Sotelo de arco a arco. Premio para el arquero que es una pieza fundamental en Nacional respondiendo cada vez que es llamado a actuar.



El partido estaba totalmente liquidado y solo restaba tiempo para dos goles más, uno para cada equipo. Varietti se anotó con otro gol para llegar a su doblete personal faltando tres minutos y cuando restaban solo segundos Víctor Rodríguez cambió una sexta falta por gol para el resultado definitivo de 8-2.

CONSTANTE La tercera seguida: Nacional jugó su tercera definición consecutiva. Después de caer hace dos años ante Old Christians, se vengó del trébol el año pasado y volvió a conseguir el título esta vez ante Boston River.

copero Repite: Además del bi campeonato y no solo la base de jugadores que es la misma durante estos últimos años, además tricolor volverá a ser el único representante uruguayo en la próxima Copa Libertadores. Este año no solo la jugó en masculino sino que las dirigidas por Jorge Seré representaron a Nacional en femenino.