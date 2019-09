Mundial de Atletismo: emocionante gesto de deportividad con atleta al borde del desmayo

Ya es una de las escenas más emocionantes en el arranque del Mundial de Atletismo en Doha: Braima Suncar Dabó (Guinea Bissau) ayudó a finalizar los 5000 metros llanos a Jonathan Busby (Aruba), que llegó rengueando a la línea de meta al límite de la extenuación.

By Pablo Cupese

Busby, de 33 años, aparecía sin marcas para formar parte de los 5.000 metros en Doha 2019, que ya tuvo este viernes la participación de los dos primeros atletas uruguayos. Era uno de los invitados por la IAAF. Es cantante, ganador de la media maratón de Aruba con 1h23m54s. Pero el atleta fue atropellado por un auto en marzo.

En la carrera, Busby lucía extenuado por el calor de Doha, que marca más de 30 grados de temperatura y arriba de los 40° de sensación térmica. Dabó lo ayudó a terminar en los últimos 250 metros, después de constatar que no iba a poder finalizar la competencia sin su colaboración.

"Quería ayudarlo a cruzar la línea. Creo que cualquiera en esa situación hubiera hecho lo mismo. Me dio las gracias, pero no hablamos el mismo idioma, así que ya no charlamos más"