Mike Tyson se puso a contar su truculenta historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mike Tyson, el excampeón mundial de peso pesado, cuya vida es una sucesión de grandes triunfos y episodios truculentos, hizo una serie de confesiones en los últimos días tan duras como sus golpes en el ring. Sus confesiones forman parte de un podcast en el cual recuerda su vida y su trayectoria.



“Cuando era joven era un animal con dinero. Dando dinero a todos, de fiesta con todos y acostándome con sus hermanas, madres, primas... orgías.Estaba loco. Estaba enfermo y no tenía ni idea de que estaba tan enfermo”, aseguró.

Incluso no dejó de tener sexo cuando estuvo preso por violación. “En la cárcel tenía tanto sexo que acababa agotado, ni siquiera me pasaba por el gimnasio. Simplemente me quedaba en la celda todo el día, contó.



Tyson también habló de boxeo. Y afirmó que Evander Holyfield fue su mejor rival: “Gran campeón, tenía todo: mentón, corazón, determinación, ética de trabajo, y por su comportamiento”, dijo.



También destacó a un adversario menos conocido, el cubano José Ribalta, que le aguantó en pie casi hasta el décimo round en 1986, el mejor momento de Tyson. “Se midió cara a cara conmigo”, indicó.



Además, dijo que ya no quiere ser el tipo duro que era. “Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño”, admitió.