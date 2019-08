Mike Tyson confesó que usaba la orina de sus hijos para pasar los controles anti-dopaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mike Tyson fue invitado al piso del programa "Ahora o Nunca" de ESPN, donde hizo una inesperada confesión. El ex púgil reconoció que usaba la orina de sus hijos para superar los controles anti-dopaje, explicó por qué no usaba la de su esposa y como hacía para que los médicos no se percataran.



Ya era sabido que Tyson subía al ring bajo los efectos de las drogas; el mismo lo reconoció en su autobiografía "Undisputed Truth", que vio la luz en 2013. Pero nunca antes había detallado con lujo de detalles cómo superaba los controles médicos.



Durante el programa el periodista Herculez Gómez le mostró al ex campeón varias fotos y la primera de ellas fue una de DJ Cooper. Un basquetbolista que se volvió viral después de que intentara superar un control antidopaje con la orina de su esposa y se enterara de que ella estaba embarazada.



En los resultados de Cooper descubrieron que había gHC, una hormona que genera la placenta cuando una mujer esta embarazada.

"Si, yo se algo de eso", confesó Tyson enseguida. "Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía 'cuando salgan los resultados te van a decir: señor Tyson, usted está embarazado', entonces usaba la de mis hijos", reconoció entre risas y mientras aplaudía.



Fue entonces que el periodista le preguntó cómo no se daban cuenta los médicos que siempre están detrás en estos exámenes. A lo que Tyson respondió que la solución era el "whizzinator".



"Es que tienes el pene falso y la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", contó.