Micaela Sierra y sus oros: "Me divertí mucho nadando, hacía tiempo que no sentía eso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La nadadora Micaela Sierra Graf ganó la medalla de oro en los 200 metros pecho y rompió el récord del campeonato International Open de Puerto Rico disputado en mayo con un tiempo de 2:34:33. Además, la uruguaya también batió la marca anterior en el historial de la competencia (1:14:61), tras ganar la prueba de 100 metros pecho en 1:12:19 y conseguir su segundo oro puertorriqueño.

“El Open de Puerto Rico estuvo muy bueno, para mí fue una competencia buenísima, no tanto por haber ganado, sino porque disfruté muchísimo mis carreras, me divertí mucho nadando y hacía tiempo que no sentía eso. Haber ganado fue un premio extra”, expresó Micaela.

Pero los récords son un lujo que Micaela, de apenas 16 años, se da bastante seguido. Empezando por marzo de este año cuando rompió su propio récord nacional en los 100 metros pecho, con una marca de 1.12.73, y se llevó el bronce durante el torneo en Piranhas Senior disputado en Florida, Estados Unidos, lugar en el que reside.

“Vivo en Florida, me mudé a Estados Unidos porque cuando vine a un Training Camp en el año 2015, el coach me dijo para venirnos a mí y a mi familia. Así que meses después decidimos concretarlo, nos vinimos y desde ese momento estamos acá”.

Micaela con una de sus medallas en Puerto Rico. @micaasierraa

En 2019 viajó al Panamericano de Lima 2019, donde finalizó en el puesto 16 entre 21 participantes en la modalidad de 100 metros pecho y en el lugar 18 entre 21 en los 200 metros pecho, lo que no le permitió acceder a la finales. Pero eso no la frenó. En ese mismo año Micaela batió tres récords nacionales en 50,100 y 200 metros pecho en los Junior International en Toronto-Canadá, llevándose el bronce en los 200 con un crono de 2:31:33 superando su anterior tiempo (2:35:82) y el récord nacional, vigente desde 1993, que tenía su tía, Erika Graf, la olímpica en Atlanta 1996.

La fórmula del éxito de la uruguaya se basa en la disciplina y un buen entrenamiento. “Yo entreno en grupo con el Club Azura, en el que todos somos nadadores internacionales, así que estamos en la misma”, explicó Micaela, a quien la pandemia golpeó, pero nunca derrotó. “La verdad es que me pegó un poco duro, porque antes yo estaba en otro club y me costó retomar, perdí mucho la motivación. Hasta que me cambié de club y mejoré mucho el tema de la mentalidad y lograr encontrar la motivación”.

“El mejor país que visité fue Australia, fui a entrenar ahí un mes y me enamoré, me encantó, es más, estoy pensando en estudiar ahí también" Micaela Sierra Nadadora

Micaela Sierra es una deportista que nunca ha dejado de lado un factor tan importante como la educación. “Estoy estudiando acá y espero el año que viene, poder tener una beca e ir a alguna universidad. Me encantaría poder hacer una carrera en Estados Unidos”, expresó.

Estados Unidos le permitió crecer

Muchos nadadores deben emigrar del país para poder superarse y Micaela lo hizo. “Pienso que Uruguay no te da las mismas oportunidades que el exterior, siento que los deportistas de deportes menores dejan de nadar y de hacer su deporte muy chicos. Acá en Estados Unidos hay nadadores mucho más grandes. También tienen la motivación de poder entrar a la universidad nadando, cosa que en Uruguay no sucede”.

Pero no todo es ganar medallas: “Hay que hacer mucho esfuerzo para ser un nadador y para ser cualquier tipo de atleta. Tenés que levantarte muy temprano, comer bien; ves que tus amigos, que no nadan, salen y vos tenés que quedarte enfocado en lo tuyo. Pero en realidad no son dificultades, porque después al final vivís muchas más cosas que las disfrutás. Eso hace que todo el esfuerzo valga la pena”, expresó la nadadora.

Su próxima competencia serán los Panamericanos de Cali (Colombia), que son por noviembre. “Vamos a entrenar para ello y para el Sudamericano juvenil en Bolivia”, aseguró la nadadora. Las expectativas de Micaela hablan de su tranquilidad y de la confianza que tiene en sí misma: “Yo quiero seguir entrenando fuerte como ahora, mejorar cada día en las prácticas y también disfrutarlo. Después lo que tenga que venir, va a llegar gracias a los días de entrenamiento”, finalizó Sierra.

Las posibilidades de ir a Tokio 2021

El sistema de clasificación de natación a los Juegos Olímpicos establece dos estándares diferentes: el OQT “A” (Olympic Qualifying time - Marca A) y el OST “B” (Olympic Selection Time - Marca B). Ambas en competencias aprobadas por la Federación Internacional de Natación. También existe la posibilidad de que la Federación Uruguaya de Natación elija para el cupo por invitación a la que más se aproxime a la marca B.

“Ninguna de las uruguayas tenemos marca para ir, entonces hay que seguir determinadas reglas, estamos todos viendo qué va a pasar, tampoco se cerró el tiempo para clasificar”, explicó Micaela Sierra, y agregó: ”Yo por ahora no estoy, está primero Nicole Frank, pero se está estudiando qué se va a hacer”. Frank tiene 17 años y también pertenece al Club Azura.