Un merecido reconocimiento a los celestes

En su Salón de Honor, el Ministerio de Defensa reconoció a los 13 deportistas que forman parte del Programa de Vacantes Deportivas Militares que se creó en 2012 por la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar.

En un evento que contó con la presencia del Secretario de la cartera, Jorge Menéndez, el director de la Secretaría Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, el Dr. Julio César Maglione y el profesor Lionel De Mello, coordinador de la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar, fueron 13 los deportistas que recibieron este cálido homenaje.

“El esfuerzo de ustedes como seres humanos fue enorme y eso debemos destacarlo porque no valdría de nada ser primeros en una prueba deportiva si no son buenos ciudadanos o no representan a Uruguay con valores humanos”, dijo el Ministro Menéndez.

El Secretario de la cartera expresó además su énfasis en seguir apostando a este proyecto y remarcó que “somos gestores de esta política y vamos a apoyar cada vez más esto así que cuenten con nosotros y sigan adelante”.

Los deportistas que recibieron esta distinción fueron Jonathan Esquivel, Mauricio López, Dolores Moreira, Víctor Rostagno (forman parte de la Armada Nacional), María Pía Fernández, Marco Cairus, Mauricio Vieyto, Emiliano Lasa, Martín Castañares (Ejército), Federico González, Lorena Aires, David Prestes y Maximiliano Larrosa (Fuerza Aérea).

De esos 13 deportistas salieron 13 medallas de las 32 que consiguió Uruguay haciendo que este Programa de Vacantes Deportivas Militares demuestre una vez más que está siendo muy positivo para el deporte y los competidores uruguayos.