El mensaje de un campeón olímpico sobre el Coronavirus que se hizo viral

Este domingo se viralizó por Whatsapp un video del campeón olímpico de vela Santiago Lange, en el que advierte a sus amigos de la necesidad de cuidarse para evitar la propagación del coronavirus. El testimonio se lo envió a sus amigos, entre ellos algunos periodistas.



Tal como relata en el video, Lange está recién llegado de España adonde había viajado para entrenar. Debido a la suspensión de casi todas las actividades deportivas en el Viejo Continente, debió regresar a la Argentina. "Es solo ver la película: lo que pasó en España e Italia hace un mes va a pasar acá ahora. La única salvación que tenemos es tomar responsabilidad y hacer lo que ellos están haciendo ahora", recomienda Lange.

El mensaje de Santiago Lange:

"Hay que cuidarse. Acabamos de llegar de España y hemos visto la película un poquito antes de que esté pasando en Argentina . Llegué a España hace cinco días y mi meteoróloga me dijo: "Volvete ya para Buenos Aires". Obviamente llamé a la organización del torneo y me dijeron: "El torneo se hace, la vela es un deporte al aire libre, andá".



Dormimos en el ferry, cargamos el barco, entrenamos un día. Al siguiente día, cuando quedamos con los austríacos para entrenar, llegamos al club y estaban desarmando el barco para volverse a Austria. En ese momento lo vi como una ventaja porque le íbamos a a sacar a un rival tiempo de entrenamiento.



Habíamos hecho un acuerdo con los ingleses para quedarnos juntos a donde vayamos. Miramos el mapa del coronavirus y nos pareció que podíamos entrenar en Portugal. Volvimos a la tarde y los ingleses estaban empacando el barco. La Federación los obligaba a ir a su país y la mitad de la flota ya no estaba. Al día siguiente por suerte había viento solo a la tarde y yo me quedé investigando, llamando gente y averiguando el tema. Las cosas cambiaban por minuto . Llamé a dos centros de alto rendimiento para quedarnos, los dos nos aceptaron, y a la hora de habernos aceptado los centros estaban cerrados.



Todo esto es obvio que va a pasar acá. Es solo ver la película: lo que pasó en España e Italia hace un mes va a pasar acá ahora . La única salvación que tenemos es tomar responsabilidad y hacer lo que ellos están haciendo ahora. Hacerlo ahora también acá. Obviamente los países, las empresas no quieren parar, porque la economía es muy importante para todos nosotros, pero después terminan parando porque no pueden contener el virus y la salud va por sobre la economía .



Así que los invito a todos a ser cada uno dueño de su propio destino y no esperar al gobierno a que tome decisiones . Cada uno de nosotros debe tomar decisiones. España acaba de tomar la decisión de poner a toda su población en cuarentena. Así que no solo yo, que acabo de llegar de España, tengo que estar en cuarentena, todo tenemos que estar guardados y tomar responsabilidad de lo que es obvio: lavarse las manos, no estar en contacto, no saludarse. Parece exagerado, no soy para nada alarmista, pero los que lo estuvimos allá lo vemos bastante fácil.



Abrazo para todos, cuídense que es lo más importante ahora".