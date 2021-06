La surfista uruguaya que compitió contra su ídola en el Mundial de Surf en El Salvador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quince veranos con atardeceres rojizos repletos de gente y catorce inviernos fríos, silenciosos y vacíos tuvo que esperar la cabañita de la Escuela de Surfing La Paloma para que triunfara una de sus alumnas, que había decidido, con tan solo seis años, que su vida merecía más oleaje que tierra firme y que el océano de Rocha sería su mentor. “Desde la primera vez que me llevaron al agua con una tabla, nunca dejé de surfear”, explicó Delfina Morosini, quien comenzó a competir a los 12, pero en la Sub 12 masculina, porque la femenina no existía debido a que escaseaban las interesadas.

Hoy, nueve años después, esa niña, Delfina Morosini, logró alcanzar el puesto 13 entre las 121 competidoras que participaron del Mundial de Surf en El Salvador. Tras este campeonato, la selección uruguaya quedó ubicada en el lugar 19 del ranking de los 52 países. “Estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo olímpico. Pero mirando a las demás selecciones notamos una diferencia abismal con la nuestra. Está claro que esto tiene que cambiar desde la política en general, hay que darle al surf la importancia que se debe”, aseguró.

Y aunque Delfina no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos -donde la disciplina tendrá su debut olímpico- cumplió uno de sus mayores sueños, uno que tenía esa pequeña niña de La Paloma, un sueño que tienen todos, chicos y grandes: conocer a su ídolo. Delfina no solo la conocía, sino que compartió una prueba de 20 minutos con Stephanie Gilmore, “una de mis grandes ídolas”, expresó.

El 2 de junio, Delfina cumplió 21 años, lejos de su familia, pero por una buena razón. “Me tocó competir por la mañana y también por la tarde y logré avanzar en las dos. Fue una doble alegría, en la noche ya estaba muy cansada y el equipo me tenía una sorpresa, aparecieron con una torta y unas velitas para cantarme. Fue un día lleno de momentos especiales”, aseguró.

En la primera batería del torneo Delfina no tuvo suerte y quedó afuera por 0.40 en los últimos segundos. “Eso me había dejado un poco disconforme conmigo misma. Al mismo tiempo me dio más motivación para la segunda chance en el repechaje y conseguí avanzar batería tras batería”, explicó, y así llegó a la ronda número siete. Allí fue cuando enfrentó a grandes surfistas, entre ellos, su ídola, la australiana Stephanie Gilmore, siete veces campeona mundial, y a pesar de no estar en los primeros lugares, peleó y domó cada ola con todas sus fuerzas.

“Quedé muy contenta con mi actuación, aun así sabiendo lo poco que faltó para conseguir la clasificación, pero pude mostrar mi surfing; por el entrenamiento y la dedicación logré colocarme en el puesto 13º y así marcar mi mejor actuación en la historia de los Mundiales”, expresó. “Me generó una alegría inmensa, fueron días largos e intensos de competencia. Viví sentimientos que me quedarán para siempre”.

El surf es una pasión que a Delfina la llena, pero más le llena que su hermano sea parte de ella, él también es surfer. “Fran es una parte muy importante de mi carrera deportiva, es uno de mis mayores referentes, nos acompañamos, entrenamos y competimos juntos. Compartir pasión con alguien de tu familia es una motivación muy grande, fue así desde que era una niña. Algo por lo que estoy agradecida”.

Un deporte que requiere más apoyo

Delfina cree que al surf no se le da la importancia que se debería. “Somos deportistas que entrenan durante todo el año sin parar, que también realizan grandes sacrificios y no a todos les llega lo que hacemos. Por lo general en los deportes menores hay poco apoyo, sobre todo económico y técnico. Uruguay en este Mundial logró un puesto 19 de 52 países, quedando arriba de selecciones como El Salvador y otros países que tienen más apoyo y mejores condiciones para practicarlo”, expresó Delfina, que por ahora no tiene competencias programadas, porque para participar de torneos internacionales se necesita mucho dinero, ya que el costo es elevado, y por el momento no cuenta con ello, aunque no deja de ser su deseo y no le quita las ganas, ni la motivación.