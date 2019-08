Maximiliano Larrosa tuvo convicción de ganador para ganar la medalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La meta de Maximiliano Larrosa estaba planteada mucho antes de viajar a Lima. El karateca uruguayo de 27 años fue a Perú a pelear por una medalla y lo consiguió.



Muchos meses de preparación, una dura lesión que quedó atrás y muchos sueños por cumplir, llevaron al fernandino a poner todas las baterías en los Juegos Panamericanos con un objetivo claro: el podio.



En la última jornada de actividades en Lima 2019, “Maxi” salió a escena en el Polideportivo Villa El Salvador en la primera ronda de la categoría menores de 60 kilos de karate.

El comienzo fue muy bueno. Larrosa venció al argentino Agustín Farah con un claro 5-0, luego a colombiano Andrés Rendón 4-3 y empató 1-1 con el brasileño Douglas Brose, gran candidato a la medalla de oro.



El uruguayo culminó la serie invicto y con eso avanzó a semifinales, asegurándose el podio y solo restaba saber qué medalla se llevaría.



Pero en las semifinales, el karateca chileno Joaquín González demostró que estaba inspirado y que también quería el título de campeón panamericano: venció al uruguayo con un 3-0 y Larrosa ya confirmaba su medalla de bronce.

“El primer objetivo se cumplió. Se mejoró la actuación de Toronto 2015 y se logró lo que estábamos esperando: estar en el podio. No era algo fácil porque el grupo que me tocó era duro. Lo pude pasar y por ese lado me voy contento, pero por otro, me quedó un gustito amargo porque en la semifinal tenía un combate ganable. El chileno estaba iluminado, estaba en su día y me tomó muy bien la distancia. La verdad es que estuve cerca de dar vuelta la pelea en los últimos segundos y no pude recoger la pierna que le impacté en la cara. Son cosas del deporte. Tengo que seguir entrenando y aprendiendo de estas cosas”, le contó Larrosa a Ovación luego de haber recibido la medalla de bronce.

El uruguayo no se quedó atrás a la hora de remarcar su actuación, esa que le valió nada menos que una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019: “Yo tuve un día espectacular. No perdí ninguna de las peleas de la serie. Eran rivales duros y estaba el brasileño que es quinto en el ranking mundial. En la semifinal arranqué bien, pero él me controló. Quise atacar en su distancia y no pude hacerlo. Pero son cosas del combate. Yo en ningún momento me sentí mal. Siempre vi que estaba en pelea, incluso hasta en los últimos segundos pude darla vuelta, pero no se pudo. Me voy tranquilo porque di el cien por ciento, dejé el alma, expuse mi cara para que sea golpeada (risas) y no me quedaba más por hacer. Aunque estoy algo triste por no haber clasificado a la final, porque vi que se podía, pero a la vez muy contento por estar en el podio”.

Maximiliano Larrosa se puso un objetivo y con la misma convicción con la que entrena y busca la superación todos los días, en los Juegos Panamericanos Lima 2019 demostró realmente que se puede y que con trabajo los ogros llegan.



Si bien es verdad que hoy saborea un trago amargo por no haber accedido a la pelea por el oro, pero disfruta del bronce. Lo tiene merecido.



Aprahamian perdió y fue eliminado.

Pablo Aprahamian compitió ayer (judo, menores de 100 kilos) en Videna. El uruguayo enfrentó en su primer combate al ecuatoriano Junior Angulo, quien se quedó con el triunfo por Waza-ari avanzando de ronda, eliminando al celeste.

Juan Álvarez terminó en el octavo lugar

En golf, Sofía García terminó en el puesto 12 de la rama femenina y Jimena Marques en el 20. En varones, Juan Álvarez finalizó octavo y Facundo Álvarez en el lugar 25. Por equipos, Uruguay ocupó el octavo puesto en Lima 2019.