"Maxi" Larrosa tiene la medalla de oro como su gran obsesión

Dejó atrás una rotura de ligamentos cruzados y retomó su nivel para afrontar los Juegos Panamericanos con un solo objetivo: pelear por la medalla de oro en Lima 2019.

Maximiliano Larrosa (27 años) es una de las grandes esperanzas del deporte uruguayo en el evento que se pondrá en marcha el 26 de julio y junto a Juan Macedo (22), viajarán a Lima con el Sensei Pino Píriz, el entrenador.

“Por suerte pude superar esa lesión complicada y en febrero me fui a Dubai con el objetivo de agarrar ritmo de competencia. No fue fácil porque este deporte exige mucho contacto y movimientos en esa zona y es muy explosivo, pero empecé a pelear y desde ese entonces no paré más”, le contó “Maxi” a Ovación.

Y la preparación para los Juegos Panamericanos fue dura, exigente y tocó varios países. “Estuve de gira por Europa, fui a España, Alemania y Turquía, y también estuve en Kazajistán y China como para darle un cierre a esta instancia”, remarcó Larrosa.

El 2019 lo empezó con un objetivo: recuperar su nivel de competencia. Lo logró. Ahora las metas son otras y por supuesto, fiel a su estilo, más exigentes. Maximiliano Larrosa va en busca de una medalla en Lima y apunta al oro.

“En los años que tengo de carrera creo que es irónico decir que voy en busca de una buena participación. Estoy en condiciones de pelear por una medalla y mi objetivo es ganar la de oro. Ser campeón y pelear por un cupo en los Juegos Olímpicos”, contó.

Diferente es la situación de Juan Macedo, quien entrena en Maldonado junto a “Maxi”, pero que con sus 22 años tendrá su primera experiencia en Juegos Panamericanos: “Voy en busca de buenas peleas para seguir creciendo. Con el nivel que hay en la categoría es muy difícil pelear por una medalla y lo tengo muy claro, por eso los objetivos son otros en este momento”.

Larrosa es optimista y apunta a lo mejor pese a algunas limitaciones que se puedan llegar a tener: “Siempre se dice que hay muchas diferencias entre algunos países en infraestructura y demás. Yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en eso y solamente pongo el foco en hacer bien lo que está a mi alcance para poder superarme todos los días. Sé que los uruguayos tenemos ese plus de la garra charrúa y la actitud, pero solo con eso no se consiguen logros, va mucho más allá, hay detalles a tener en cuenta y tenés que estar muy concentrado a la hora de salir a pelear”, explicó.

El karate buscará dejar a Uruguay en lo más alto y Maximiliano Larrosa es el abanderado de esta disciplina. Después de haber superado una dura lesión, el fernandino tiene una obsesión y es la medalla de oro: “Hay rivales difíciles, pero los conozco a todos. Se podrá ganar o perder, pero yo voy a hacer todo lo posible por lograr mi objetivo porque para eso me preparé”.