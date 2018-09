Lo que mata es la humedad: También se suspendió la final del futsal

El playoff de ida y vuelta entre ocho equipos clasificó a las finales del campeonato uruguayo de futsal a Boston River y a Nacional.



El tricolor llega con una vida más ya que terminó primero en el clasificatorio y tiene ventaja deportiva en la definición ante Boston.



Se jugarán partidos de ida y vuelta por puntos, no importa la diferencia de gol, y en caso de empate en puntos se seguirá con alargue y penales en el partido de vuelta.



Si Nacional saca ventaja será el campeón, si Boston River es quien supera se jugarán dos partidos más.



En stand-by hace un mes:

Los dos equipos clasificaron a la final en el primer fin de semana de septiembre pero la disputa de la Liga Sudamericana de selecciones en Paraguay (desde el 17 al 21 de setiembre) obligó a que la primera final se fijara recién para este fin de semana.



El futsal tampoco se salvó del mal tiempo y la humedad en piso del gimnasio de UTU-ITS obligó a la suspensión. De esta manera, el martes se cumplirá un mes desde que los dos equipos se clasificaron a la definición.



Los dirigidos por Aníbal Roba y Gustavo Sánchez tienen un desafío más, seguir entrenando pese a no jugar e intentar mantener el buen ritmo que mostraron en los playoff.

Gabriel Palleiro: "Una postergación no nos puede conmover"

Juega al futsal desde hace años y dice estar acostumbrado a este tipo de situaciones: "No me debería sorprender ni afectar, el grupo está mentalizado en lograr el objetivo, ganar es el lo único que nos importa", sostuvo el líbero de Nacional a Ovación.



Nacional fue el primer equipo en comenzar con la actividad: "Venimos entrenando desde febrero, tuvimos Copa Libertadores y un año movido en la previa a esta final, debemos apuntar a mantener y cuidarnos para llegar lo mejor posible".



Para Gabriel Palleiro la espera no es un problema: "Esperamos todo el año para estar en esta instancia y una postergación no nos puede conmover", sentenció.



Jorge Rodríguez: "Estábamos preparados para jugar"

Con la llegada de Gustavo Sánchez como entrenador, Boston River se armó con muchas caras nuevas que se fueron acoplando a medida fue avanzando el campeonato. Tanto, que los tiene en la definición.



El exPeñarol Jorge Rodríguez no ocultó la ilusión que significa para Boston River poder conseguir el título: "Estamos con mucha motivación porque es una instancia que para el club es histórica". Boston llegó por primera vez a una final de futsal.



Sobre la suspensión de este sábado, en el partido que debía jugarse a las 17 horas por la final de ida, dijo: "Al parecer el motivo de suspensión fue porque el piso no estaba en las mejores condiciones e iba a complicar el juego. La verdad teníamos ganas y estábamos preparados para jugar", declaró a Ovación.



El popular 'Plancha', dentro del ambiente del futsal, es un referente del plantel de Sánchez y con vistas a la definición dijo que están "listos y esperando para jugar cuando nos digan. Estamos bien tanto física como psicológicamente como grupo".