Martín Melconian y un gran premio al esfuerzo: récord nacional y final

Terminó la prueba exhausto, cansado y sin poder respirar. El esfuerzo había sido enorme. Miró hacia arriba buscando los tiempos de la prueba en el Centro Acuático de la Videna y se encontró con una sorpresa: el récord nacional.

Martín Melconian lo hizo de nuevo. El uruguayo, de 29 años, volvió a romper su marca en los 100 metros pecho y ayer, con un registro de 1’01”89, mejoró el 1’02”21 que había conseguido hace apenas unas semanas en el Mundial de Corea del Sur.

Viajes de por medio, jet lag tras pasar de Asia a Sudamérica, cansancio acumulado, pero con mucha garra charrúa y amor propio, el “Bocha” volvió a romper el récord nacional que él mismo ostentaba dando una muestra más de superación.

Mucho se habla de que la natación uruguaya está lejos de pelear por una medalla en los Juegos Panamericanos, pero el ejemplo de Melconian es para imitar y solo se trata de no bajar los brazos. De prepararse todos los días porque seguro las revanchas están a la vuelta de la esquina y más en el deporte.

Ese tiempo que el uruguayo hizo por la mañana en la serie 4 de los 100 metros pecho lo clasificó octavo a la final de la competencia en un desbordado Centro Acuático de la Videna en Lima, pero sobre todo, le dio un empujón de confianza para seguir nadando y peleando por sus objetivos.

“Estas cosas me generan mucha alegría, sobre todo pensando en los nadadores uruguayos que siempre la peleamos. Con esto también le damos un mensaje a la gente que dice que estoy viejo y que ya no tengo que nadar más. Acá estamos, mostrando que se puede”, dijo Martín Melconian tras conseguir un nuevo récord nacional.

En una prueba muy dura y con gran nivel, el uruguayo confesó: “Salí a buscar los primeros 50 metros y en los segundos 50 me costó bastante, pero hice todo lo que pude para terminar bien y estoy muy contento con el resultado porque nuevamente se me dio el récord nacional”.

“Me pegué al de al lado que venía fuerte en la prueba y tenía buenos tiempos. Traté de no perderle el ritmo. Por momentos se me hizo muy agotador pero después que terminé la carrera levanté la cabeza, miré el reloj y estaba buscando el 1’02 y algo que pensé que había hecho. Jamás imaginé que estaba en 1’01”89. Quedé muy contento, fue un gran esfuerzo y no es fácil hacer este tiempo en Juegos Panamericanos”, remarcó el nadador uruguayo que está radicado en España.

EL EMPUJE. Martín Melconian ya tiene experiencia de sobra en este tipo de competencias, pero sabe que siempre hay un plus para dar. Sabe que se puede y que nunca hay que bajar los brazos ni mucho menos darse por vencido.

Y una demostración más de todo eso la dio ayer en los Juegos Panamericanos de Lima, donde mejoró su propio récord nacional: “Adentro del agua no se suele pensar demasiado, pero esta vez sí lo hice. Faltaban unos 20 metros y sentí que no estaba dando más pero por dentro me decía: ‘Dale bo, no te hundas, no te canses y seguí para adelante’. El de al lado venía muy bien y lo perseguí, pero me entró un cansancio bárbaro. Al final llegué y estaba saliendo todo bien. Fue una carrera redonda porque no solo se dio el récord nacional sino que también clasifiqué a la final”.

Es que el uruguayo estaba en el puesto 14 de los clasificados de los 100 metros pecho en Lima 2019 y se metió entre los ocho mejores dando una muestra más de superación.

Martín Melconian nunca bajó los brazos y su participación en los Juegos Panamericanos arrancó notable: récord nacional y final.