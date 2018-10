María Pía fue la ganadora del fin de semana lejos de su especialidad

María Pía Fernández tuvo doblete el fin de semana. El sábado quedó en lo más alto del podio de la 5K Honrar la Vida y el domingo repitió en la carrera Zapador. Pero para la atleta de 23 años, especialista en medias distancias (récord nacional en 1.500 y 3.000 metros), ambas carreras fueron parte de su entrenamiento.



“Estamos en un período de ‘base’, estamos haciendo muchos fondos. Entonces siempre tratamos de mechar alguna competencia porque tiene el plus que te exigís un poquito más que si vas a hacer por ejemplo 10 kilómetros en la rambla”, comentó a Ovación.



Además, la primera tuvo un gusto especial. “Obviamente lo del sábado fue para apoyar la causa. En Trinidad (de donde es oriunda) soy madrina de Mucanma (Mujeres con Cáncer de Mama), entonces quiero dedicarles la carrera”.

PREFERENCIA.

“Hoy por hoy lo que más me gustan son los 1.500 metros, que es mi prueba, es en la que tengo el récord nacional (4:12.61). Es la prueba que más me gusta y mejor me siento. Pero también las distancias de 5 y 10 kilómetros me gustan para salir un poco de la pista. Tienen esa particularidad de la rambla, ir al parque; es salir de lo que uno está acostumbrado”, dijo.



Aunque también acotó que “me falta muchísimo por desarrollar. En cuanto a nivel, mis marcas de 10K no son muy buenas aún, pero el objetivo es en un futuro hacer buenas marcas de 10 también. Nunca preparé la distancia de 10, lo hago como base para el 1.500 y el medio fondo”.

FUTURO EN FONDOS.

Por más que María Pía se centra en su especialidad, tiene en mente para cuando sea mayor dedicarse a las largas distancias. “El atleta a medida que va creciendo va perdiendo velocidad, pero ganando resistencia. Mi objetivo es correr lo mejor posible en mis pruebas (1.500, 3.000, 800 metros), pero el pico de alto rendimiento es aproximadamente de los 25 años a los 30; después cuesta mejorar en velocidad. La idea ahí es ir subiendo de prueba. En un futuro me vería corriendo distancias largas, incluso maratón”, afirmó.



Actualmente divide su actividad en el atletismo entre la parte como deportista y la otra como entrenadora de corredores amateurs. Por la primera viajó ayer a Santiago de Chile para el Circuito Sudamericano de Milla (inicia el domingo), mientras que por la segunda da clases en la rambla con su pareja Eduardo Gregorio (también atleta) en su propio grupo: G.F. (Gregorio-Fernández).



Los ganadores de Honrar la Vida El tiempo de María Pía Fernández fue de 16:39, la primera en llegar a la meta. Segundo fue Nelson Vega (primero entre hombres) con 16:49. La carrera que tenía como objetivo ayudar a asociación civil Honrar la Vida (que lucha contra el cáncer de mama), que es parte del Pereira Rosell, tuvo a más de mil atletas llegando a la meta.