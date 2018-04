El maratonista que se sometió a una tortura medieval para volver a correr

El 11 de octubre de 2017 la vida y la carrera deportiva de Tim Don estuvo a punto de terminarse luego de ser atropellado por un auto mientras se preparaba, en bicicleta, para el Ironman de Hawai. En el momento su vida corrió mucho peligro ya que sufrió la fractura de la segunda vértebra del cuello y estuvo a punto de fallecer ahogado.



Las opciones eran tres: usar un collarín (algo que no era recomendable por la gravedad de la lesión), operarse para reparar la vértebra (para hacer vida normal pero sin poder correr) o usar el halo (técnica dolorosa pero que le iba a permitir una recuperación total).



Terminó escogiendo la última técnica y fue lo que le permitió la vuelta a las carreras. Es cierto que la recuperación no fue sencilla y de verdad era dolorosa. El británico tuvo que someterse a utilizar el dispositivo que básicamente se trata de clavar cuatro clavos de titanio en la cabeza del paciente, dos en la frente y dos en la parte trasera, unirlas con una circunferencia y colocar dos barras de metal para formar un busto. Hay que llevarlo unos tres meses. Es muy doloroso. Pero funciona", como aseguró el atleta en el documental "The Man with the Halo".

En las primeras semanas, Tim Don debía permanecer inmóvil en una silla especial donde, como aseguró él, no podía dormir más de 90 minutos consecutivos por el dolor que le provocaba. Aunque todo cambió cuando pudo comenzar a trabajar en el gimnasio. El británico, con mucho cuidado, inició un proceso de bicicleta fija que empezó a mostrar una evolución.



Todo este trabajo, fue el que le permitió llegar con ritmo a la Maratón de Boston, donde corrió y terminó bajando en pocos segundos la marca que él mismo se había impuesto. Antes de correrla su objetivo era de 2:50:00 y finalizó con un tiempo de 2:49:42.



Ya recuperado por completo, se prepara para participar del Ironman de Hawai que se disputará el próximo 13 de octubre.