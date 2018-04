“La maratón tiene un valor deportivo importante”

-¿Qué significa la Maratón Montevideo para la CAU?



-Es el Campeonato Nacional de Maratón, es la premiación de los mejores en todas sus categorías. La única maratón oficial en todo el territorio nacional. Sirve no solo para clasificar a los Juegos Olímpicos, a Panamericanos... sino que también a maratones que tienen marcas oficiales. En lo deportivo se anuncian muy buenos participantes. Nosotros tenemos a nuestra mejor marca olímpica en maratón que es Nicolás Cuestas. Va a ser una maratón con buenos tiempos. Además, vamos a tener a Andrés Zamora.



-¿Qué representa la quinta edición?



-Marca. Porque al principio los corredores no quieren venir porque creen que no va a perdurar. Al ser la quinta edición comienza a verse que es una maratón que se va a quedar, entonces ingresa al calendario internacional. Además es la Maratón Montevideo con mayor gente. Año a año ha venido creciendo en torno al 25% y 30%, así que este año esperamos más de 4.000 corredores.



-¿Qué genera la maratón en Uruguay?



-Algo muy importante es que muchísimo brasileño, argentino, chileno y paraguayo lo han visto como destino atractivo y eso tiene impacto en Uruguay



-¿En qué ayuda?



-En primer lugar que vienen corredores de otros países, como de Brasil que tienen sus grupos y quedan conectados con nosotros. Además del aspecto turístico, tiene un valor deportivo importante.



-¿Con qué categorías contará la carrera?



-Está la categoría de silla de ruedas y la no vidente. Después todas las categorías de 19 a 24 años, de 25 a 29 y así sucesivamente hasta mayores de 65 años.