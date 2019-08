Maglione: “Los uruguayos vienen siendo competitivos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de haber sido galardonado en el Mundial de Corea del Sur, viajó directamente a Lima para vivir de cerca los Juegos Panamericanos y estar cerca de la delegación uruguaya.



El Dr. Julio César Maglione llegó el viernes 2 de agosto a Perú y esa noche pudo acompañar a Lucas Fernández, quien recibió la medalla de bronce en boxeo.

“Estos son unos juegos magníficos y de altísimo nivel en el que Uruguay está compitiendo en un gran nivel. Sacamos una medalla de plata en surf, otra de bronce en boxeo, la vela viene muy bien perfilada y el atletismo también porque ya consiguió medallas. Además, hay grandes actuaciones de deportistas que mejoraron sus marcas y están dando lo mejor en cada competencia”, le dijo Maglione a Ovación.

El presidente del Comité Olímpico Uruguayo y también de la Federación Internacional de Natación remarcó además que “se está viendo lo mejor de lo mejor dentro de una competencia que demuestra un sentido de respeto, amistad y entendimiento entre todos los países del continente. Casi que no hubo problemas con el dopaje y eso habla también del respeto entre los protagonistas”.

Respecto a los uruguayos, Maglione dijo que “vienen siendo competitivos en todos los niveles. Ahora solo resta esperar más medallas que estoy seguro van a venir, no me cabe la menor duda porque están haciendo todos un gran esfuerzo. Uruguay ha hecho lo mejor que se ha podido y trajo a los mejores en cada disciplina. Algunas no tuvieron representantes y esas son cosas que tenemos que ver a futuro porque los Juegos Panamericanos son un paso muy importante para los Juegos Olímpicos, pero además son de un nivel en el que el uruguayo no desentona y puede pelearle de igual a igual a varios países”.

Lima viene sobrellevando de muy buena manera la organización de la edición XVIII de los Juegos Panamericanos y Maglione remarcó que “hay una infraestructura magnífica que tiene nivel olímpico. La piscina es espectacular, hay varios complejos de excelentes instalaciones y que tienen todas las comodidades para los espectadores y sobre todo para los deportistas. Estamos en medio de un gran evento que tenemos que valorar y disfrutar para que las futuras generaciones se pongan como objetivo llegar hasta acá y por qué no seguir su camino hacia los Juegos Olímpicos”.