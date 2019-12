Maglione recomendará esperar la decisión del Comité Olímpico Internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), Julio César Maglione, propondrá en la reunión del Comité Ejecutivo y del Bureau de la federación, que se espere una resolución oficial del Comité Olímpico Internacional para saber de qué forma hay que actuar ante la sanción que la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) decidió aplicarle a Rusia.

Como se sabe, la AMA resolvió por unanimidad de sus miembros excluir a Rusia de las competiciones internacionales durante cuatro años y prohibirle organizar competencias internacionales mayores en su suelo.

En diálogo con Ovación desde Kuwait, donde Maglione está asistiendo al Campeonato del Mundo Junior de waterpolo, el dirigente uruguayo prefirió no ofrecer ninguna opinión personal, pero no ocultó la sorpresa que le generó el grado de la sanción. “Es una situación inédita, no hay un antecedente similar. Es la primera vez que se toma una decisión de esta naturaleza”.

Sin perjuicio de ello, Maglione consideró que es indispensable saber qué actitud asumirá el Comité Olímpico Internacional (COI) e incluso señaló que la pena puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Seguramente, ese será el recorrido que realizará La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) o hasta el propio Comité Olímpico ruso.

Maglione señaló que es un tema que deberá resolverse rápidamente porque, por ejemplo, en febrero próximo todas las federaciones que integran la FINA se deben reunir en Moscú para entregar los premios a los mejores nadadores del año 2019.