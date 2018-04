La magia del Masters

Como sucede todos los años, los fanáticos del golf mundial esperan la llegada del Masters de Augusta con gran ansiedad. No solo es el primer torneo Major de la temporada sino que es para muchos el torneo más especial del año.



El Augusta National es uno de los clubes más exclusivos del mundo. Cuenta con alrededor de 300 miembros y no existe un proceso de ingreso formal, sino que se maneja por nominaciones. Al convertirse en miembro de Augusta, se puede lucir la chaqueta verde, símbolo clásico del club.



Ubicado en la ciudad de Augusta, en el estado de Georgia, The Masters es sinónimo de excelencia y perfección: todo es increíble desde que se atraviesan las rejas del club.



El torneo comenzó ayer con el campeonato de Drive, Chip & Putt. Un torneo que le da la posibilidad a menores de todo Estados Unidos de disputar la final en un club mágico. Es que The Masters no solo alberga uno de los mejores torneos del planeta sino que tiene como misión ayudar al crecimiento del golf en todo el mundo.



El lunes es el día en el que la mayoría de los golfistas comienza a llegar y a prepararse. Existe una nutrida agenda de actividades tanto para los participantes como para los ex campeones, que tienen asegurada su presencia en el torneo de por vida. El martes por la noche se realiza la Cena de Campeones, en la cual el campeón de la pasada edición convida y elige el menú. Este año será el español Sergio Garcia quien tendrá el honor: aunque se desconoce el menú, todo hace suponer que los mariscos estarán en la mesa.



El miércoles se realiza el famoso torneo de par 3 en la cancha de 9 hoyos, un momento muy distendido, con sus familiares y ante la atenta mirada de muchos fanáticos.



Jueves es el primer día de competencia. La jornada comienza muy temprano, ya que desde las 5 de la mañana miles de fanáticos realizan largas colas en las puertas del club para esperar su apertura. Es que cerca de las siete, Jack Nicklaus y Gary Player pegarán el tiro inaugural. Y la magia del Masters se pondrá en juego.



Sin lugar a dudas será una semana fantástica para quienes aman el golf. El torneo es televisado en mas de 150 países.