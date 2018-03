Maestros a la cancha

El próximo jueves se llevará a cabo el Torneo de Maestros del Albatros Golf Tour 2018 presentado por Sura en el Cantegril Country Club.



Faltan pocos días para que se dispute el Masters de Augusta en Estados Unidos, el primero y el más glamoroso de los Majors del golf profesional, y Albatros quiso rendir su homenaje a ese certamen organizando su propio Torneo de Maestros.



Como de costumbre, la cancha del Cantegril Country Club se presentará en excelentes condiciones permitiéndole a los jugadores fantasear con estar jugando en la Augusta de Sudamérica.



Esta será la segunda fecha de la temporada regular del circuito y sumará importantes puntos para el ranking anual.



La actividad comenzará cerca de las 9 de la mañana con el desayuno característico de tour. El formato elegido para esta fecha es el de 18 hoyos singles medal play con handicap y las salidas serán simultáneas a las 10.



Los caballeros competirán en las categorías de mejor score gross, de 0 a 18 y de 19 a 36 de handicap mientras que las damas lo harán en una única categoría.



Ademas estarán en juego los tradicionales desafíos de long drive y best approach a través del recorrido. Como ya es habitual, al culminar el torneo se llevará a cabo el almuerzo acompañando la entrega de premios y los sorteos.



El ranking del Albatros Golf Tour 2018 es liderado por Álvaro Vargas (hijo) con 140 puntos, seguido por César Toledo y Javier Tizado con 105 cada uno.



El campeón defensor, Martin Cabris, no tuvo un buen comienzo de temporada ya que no logró sumar punto en la primera etapa. Es el único jugador en haber ganado dos temporadas y además lográndolas en forma consecutiva (2016 y 2017).



Gracias a su victoria en la temporada pasada, este año Cabris volverá a viajar al exterior con todos los gastos pagos para jugar en representación de Albatros un importante torneo internacional.



Aquellos jugadores que quieran inscribirse para disputar el Torneo de Maestros del Albatros Golf Tour deberían hacerlo en la secretaria deportiva del Cantegril Country Club, comunicándose al teléfono 4248 21 21. Por vía mail lo pueden hacer a [email protected]m. Los clientes Sura tendrán un 20% de descuento.



Todo indica que el próximo jueves los jugadores podrán disfrutar de una jornada perfecta de golf en una de las mejores canchas de América del Sur.