Lucas Madrid se coronó campeón uruguayo y latinoamericano de surf en menos de 24 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucas Madrid se quedó con el segundo título latinoamericano en la historia del surf uruguayo con la confirmación del Alas Latin Tour el sábado de noche alrededor de las 20.00 horas de Uruguay luego de disputar la competencia en México, mientras que a las 5.00 del domingo arribó a su país para competir en el Circuito Uruguayo, en el cual se encontraba primero a falta de disputar la quinta fecha. Compitió y pese a no haber ganado la etapa -fue superado por su hermano Santiago y el ganador fue Luisma Urrutia- cerró 24 horas soñadas.

"Estoy muy emocionado, fue un año muy difícil y la verdad que estoy muy contento por todo lo que me está pasando. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a la gente que no me conoce pero igual me está apoyando a todo momento y también a mis sponsors que confían en mí y hacen posible cumplir todos estos sueños", dijo Madrid.

"Lucas Madrid de Uruguay es oficialmente el nuevo Campeón Latinoamericano ALAS 2019 de Open Hombres. Madrid corrió tres de cuatro fechas en este año y su puesto quinto en la última fecha fue suficiente para ser inalcanzable en la tabla de posiciones final. Luego de haber quedado eliminado en octavos de final en El Salvador, el subcampeón es el peruano Juninho Urcia", publicó Alas Latin Tour.