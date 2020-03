Lucas Madrid: cómo se recupera de COVID-19, las ganas de tirarse al agua y un recuerdo especial con Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Madrid dio positivo de coronavirus y fue el primer deportista uruguayo en dar a conocer esa noticia en sus redes sociales tratando de generar conciencia en toda la población acerca del riesgo de contagio de esta enfermedad.

Mientras se recupera aislado en su casa, el surfista de 27 años habló acerca de cómo fue que se infectó con este virus: “No me supieron decir y yo tampoco lo sé. No estuve en contacto con gente contagiada, pero soy una persona que está bastante fuera de su casa, voy a la playa asurfear, comparto mucho tiempo con amigos, voy a eventos”.



El aislamiento es tal que mientras vive con su madre, solamente está en su habitación y de ahí, lo máximo que recorre es el camino hacia el baño: “Estoy aislado y mi madre pasa desinfectando todo. No usa las cosas que uso yo y varias recomendaciones más. Lo peor fue tener que ver a mi viejo a través de un vidrio porque no puedo tener contacto con el resto de la gente”.



Por otra parte, Lucas contó que se habla mucho con sus amigos, familia y surfistas y que “las ganas de tirarme al agua son muchas, pero ahora lo principal es la salud y me vengo recuperando muy bien. Hace dos días paré con la fiebre y voy teniendo mejores síntomas, me siento mejor”.



En 2019, Lucas Madrid fue uno de los dos representantes del surf uruguayo en los Juegos Panamericanos de Lima y no tuvo la mejor de sus actuaciones: “No me lo esperaba y me costó salir. Me costó mucho. Hubo dos meses en los que no quería saber de nada con el surf, hablé con mi psicólogo deportivo y empecé a repuntar. Por suerte después vinieron cosas buenas como ser campeón Latino y ahí fue como un gran renacer”.



Por último, el surfista recordó un momento que quedará grabado a fuego en su memoria: el día que Peñarol lo recibió en el Campeón del Siglo tras ser campeón Latino para que mostrara su trofeo. “Fue algo alucinante. Fui con toda mi familia y me decían ‘¿no entendés nada no?’ porque yo de fútbol cero. Pero ahí me pasaron muchas cosas. Me acordé de mi abuelo que me hizo hincha de Peñarol y estar ahí fue algo espectacular”.