Lorena Ponce de León celebró el Día Internacional de la Mujer jugando un torneo de hockey

Lorena Ponce de León festejó del Día Internacional de la Mujer entre amigas y haciendo deporte. La esposa del Presidente Luis Lacalle Pou integró uno de los cuatro planteles de Old Girls en el torneo de hockey femenino de Seven +35 que organizó la Liga Universitaria de Deportes.

Con el objetivo de incentivar la práctica del hockey femenino y sumar una nueva categoría y sumándose a las actividades que suelen desarrollarse por el Día Internacional de la Mujer, la Liga Universitaria reunió a 22 equipos en dos complejos deportivos.

La actividad comenzó en Old Woodlands y Old Christians con los encuentros de primera ronda y tuvo su definición, pasada la medianoche, en Old Christians, donde el equipo anfitrión se quedó con el título en la Categoría “A” tras vencer 2-0 a Anglo, mientras que Seminario se consagró como el mejor equipo de la Categoría “B” tras vencer a Tao Hockey.

Pero una de los puntos más altos de este gran evento de hockey femenino universitario que tuvo a más de 250 jugadoras en escena, fue la presencia de Lorena Ponce de León jugando en Old Girls.

La esposa de Lacalle Pou hizo un parate en sus actividades y se sumo a uno de los cuatro planteles del equipo azulgrana que dijo presente en el certamen y tras la participación de su equipo en el campeonato resaltó la organización de un torneo en el Día Internacional de la Mujer ya que entiende como muy importante el deporte en el género.

“Mente sana, cuerpo sano”, dijo “Loli”, quien a sus 44 años contó que empezó a jugar al hockey a los 36. “Antes jugaba al handball, pero una amiga me invitó a sumarme al equipo de Mami Hockey y la verdad al principio no estaba tan convencida, pero me sumé y aparte en mi familia somos todos muy activos con el tema del deporte. Lo hace Luis y mis hijos también”.

“¿Te parece? No me veo, le dije. Pero me alentaron y fui a una práctica. Desde ese día no pude dejar de ir más. El grupo humano, las chicas, la buena energía y buena onda que hay te atrapan y es como que necesitás ese cable a tierra para ir llevando el día a día. Además, nosotros somos de una generación en la que el deporte en la mujer no era tan común y hoy somos un montón de mujeres jugando y no solamente al hockey, porque hay muchas otras disciplinas”, explicó.

Respecto a cómo fue su incursión en el hockey, Ponce de León contó que “siempre me gusta ponerme metas cortas y alcanzarlas para luego seguir poniéndome metas cortas y seguir cumpliéndolas. En el hockey empecé de a poco a preguntar cosas distintas que veía en la cancha y a pedir ayuda porque entendía que era bueno crecer y aprender. Eso genera una sinergia especial y se forma un grupo de mujeres espectacular como el que tenemos en Old Girls”.