A “Lola” la quitaron los dolores

Dolores Moreira debió abandonar el pasado fin de semana el Campeonato Centro Sudamericano de Láser 2019 que se está disputando en Perú debido a una lesión sufrida luego de arrancar de buena manera en la competencia.



La velista de 20 años había ganado las dos regatas en la primera jornada de la categoría Láser Radial el miércoles de la semana pasada. Luego terminó en la segunda posición en la tercera y en la última de ese viernes culminó cuarta. Así llegó al sábado con la primera posición y seis regatas por delante.

Sin embargo, pese a la ventaja dada por la posición que consiguió optó por no presentarse al segundo día de actividad en el sábado por una molestia.



“Vuelvo a Uruguay debido a una molestia que no me está dejando realizar las regatas de la manera que quiero. ¡Ahora a recuperarme en Uruguay para ir por más!”, escribió en sus redes sociales la velista sanducera luego de la decisión.

“Lola” se perdió la mayoría de las 10 regatas máximas previstas para el campeonato distribuidas en cuatro días, justo en la Sede Paracas del Yacht Club de Lima, Perú, en donde se disputarán los Juegos Panamericanos 2019, uno de los principales campeonatos para la velista uruguaya junto con el Mundial que se disputará unos días antes en julio.



Precisamente el torneo era clasificatorio para el evento panamericano a realizarse a finales de julio (del 26 al 11 de agosto). Daba cupos para los cuatro primeros en cada una de las clases, aunque en el caso de Moreira logró obtener su lugar de manera anticipada en el pasado Sudamericano en Chile 2018 al conquistar la medalla de bronce.